Raritný pohľad! Po lese pri Klenovci sa túla losica: Maija ušla do prírody, chcú jej hľadať ženícha

Utiekla do voľnej prírody, možno tam však nebude sama. Losica Maija, ktorú doviezli pred vyše tromi rokmi do Utekáča (okr. Poltár), sa už dva mesiace túla po lese neďaleko Klenovca (okr. Rimavská Sobota). Jej mentor Stanislav Bystriansky ju chodí pravidelne kontrolovať a prikrmovať. Samičke sa v prírode zatiaľ vodí dobre.

Členovia občianskeho združenia Žito začali v roku 2015 s výskumníkmi z Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra v Nitre skúmať a chceli zistiť, či sú u nás losy schopné žiť tak, ako pred tristo rokmi, kedy sa tu nachádzali bežne. Ku Lukeovi, ktorý sa nachádzal vo zvernici pri Utekáči, doviezli z Lotyšska ročnú Maiju. Párik si na seba rýchlo zvykol, no nedarilo sa im mať potomka. Pred dvoma mesiacmi päťročná losica ušla a potuluje sa po lese. „Maija sa už dva mesiace nachádza vo voľnej prírode. Chodím pravidelne kontrolovať jej zdravotný stav a nesiem jej aj potravu,“ ozrejmil Bystriansky.

Obávajú sa predátorov

Losica ušla, keď búrka poškodila oplotenie zvernice, no Stanislav ju sleduje prostredníctvom obojku s GPS. „Vybrala sa ku najbližšej priehrade a tu v doline si našla domov, kde sa zdržiava zhruba mesiac,“ uviedol chovateľ, ktorý ju prikrmuje lucerkou, ovocím a ovsenou kašou. Maiji sa zatiaľ vo voľnej prírode vodí dobre, členovia združenia sa však obávajú predátorov, ktorí sú podľa nich u nás premnožení.

„Zatiaľ zisťujeme, že losy sú schopné žiť u nás aj vo voľnej prírode. Dokážu sa adaptovať,“ povedal s tým, že má informáciu, že losia rodinka sa nachádza vo voľnej prírode aj na Orave. „Chceli by sme Maiji do septembra, kedy sa začína ruja, zaobstarať samčeka. Potom by sme ju mohli premiestniť do zvernice. No možno sa pre ňu nájde divo žijúci los,“ doplnil chovateľ, ktorý sa stará aj o ďalšiu slečnu – trojročnú Esty. O losici vo voľnej prírode vedia aj miestni poľovníci. „Snažíme sa ju rešpektovať a berieme na ňu ohľad. Bolo by dobré, keby sa vrátila do zvernice. Nie je to zver, ktorú my v našom revíri potrebujeme,“ zakončil Ján Dovala, predseda poľovníckeho združenia v Klenovci s tým, že majú veľa vlkov a medveďov, ktoré sú premnožené a môžu losici ublížiť.