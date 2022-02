Motívom novej nulovej eurobankovky je dominanta Piešťan: Zberateľský suvenír zakúpite na jeho predlohe!

Predaj eurobankovky s nulovou hodnotou a vyobrazením symbolu mesta Piešťany Kolonádového mosta sa bude konať v Piešťanskom informačnom centre (PIC) v utorok 22. februára.

Vyjde v náklade 5000 kusov a predajnú hodnotu bude mať podľa informácií referenta pre komunikáciu piešťanskej radnice Martina Ričányho tri eurá. PIC sa nachádza priamo na Kolonádovom moste, ktorý je najdlhším krytým mostom na Slovensku a je národnou kultúrnou pamiatkou. Postavený bol v rokoch 1931 - 1933 podľa projektu architekta Emila Belluša a patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. Obyvatelia a návštevníci Piešťan poznajú tento železobetónový most aj ako Sklený pre jeho stredný sklený predel oddeľujúci dva promenádne pruhy, kde sú umiestnené lepty do skla Na salaši a Piesne z Detvy, zhotovené podľa návrhu maliara Martina Benku. Pri vstupe na most je osadená známa bronzová socha barlolámača.

0 Euro Souvenir

„Originálny 0 Euro Souvenir je najpredávanejší a najžiadanejší suvenír v rámci turistických lokalít Európy,“ uviedol Ričány. Suveníry vyzerajú ako pravé bankovky, každý kus je vyrobený na stopercentnom bavlnenom papieri a obsahuje množstvo ochranných prvkov ako sú hologram, vodotlač, mikrotlač, UV ochranné prvky a iné. Majú veľkosť eurobankovky nominálnej hodnoty 20 eur a farbou pripomínajú eurobankovku nominálnej hodnoty 500 eur.

Na Slovensku vychádzajú tieto bankovky už niekoľko rokov, mali motívy napríklad kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, Banky lásky v Banskej Štiavnici, miest Nové Zámky, Košice, Trnava, Bardejov, Nitra, Poprad, Partizánske, tiež turisticky zaujímavých lokalít, ako Lomnický štít, Štrbské Pleso, Bardejovské kúpele či Bojnický zámok.