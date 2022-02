Ján si kúpil ročnú diaľničnú známku, malo to jeden háčik: Omyl, ktorý môže vyjsť draho

Chyba, ktorú si všimnete neskoro, vás môže vyjsť draho. V tomto prípade to platí aj pri kúpe ročnej diaľničnej známky online.

Keď si to všimol, ihneď písal podnet! Čitateľ Ján si kupoval ročnú diaľničnú známku 18.12. 2021, zaplatil ju, no jej platnosť skončila 31.1. 2022. V novom roku mu prišla notifikácia, pri ktorej neveril vlastným očiam. Ročná známka mu mala končiť po 44 dňoch. Snažil sa ju preto ihneď reklamovať. "Až teraz som si všimol, že som si 18.12. 2021 zaplatil ročnú známku, ale jej platnosť mi skončila 31.1. 2022. Je možné to reklamovať?" adresoval podnet online "eznamke" začiatkom februára.

"Vo Vašom podaní nás žiadate o vykonanie opravy v evidencii úhrady Diaľničnej známky. Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky Čl. V, bod 4) a bod 5) je za realizáciu práve jednej úhrady Diaľničnej známky, ako aj za správnosť poskytnutých údajov zodpovedný výlučne Zákazník. Pravidlá pre opravu chybne zadaných údajov sú stanovené v Čl. V, bod 4). Na základe uvedeného nie je možné Vašej žiadosti o opravu údajov vyhovieť," uvádza sa v odpovedi, ktorú dostal. Nezostávalo teda nič iné, než zase kupovať novú...