Ministry of Fun v Banskej Bystrici zatvorila pandémia: Dočká sa mekka zábavy návratu návštevníkov?

Pandémia neničí iba gastro sektor, hoteliérstvo, či fitness centrá. Trpia aj majitelia diskoték, ktoré dlhé mesiace nemohli a nemôžu slúžiť na to, na čo sú určené.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

To platí o najväčšej a najmodernejšej diskotéke Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Trojpodlažný nočný klub s viacerými barmi a boxmi je zatvorený už takmer pol roka. Počas prvej vlny to bolo dokonca 10 mesiacov a stále je otázne, kedy sa v ňom budú ľudia opäť zabávať.

Najväčšia a najmodernejšia diskotéka Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Zdroj: Nový Čas, fab

Vlani v júli otvorili mekku zábavy na Slovensku po dlhých 10 mesiacoch. Avšak v polovici októbra museli podnik, ktorý funguje od roku 2009, na podnet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii zatvoriť pre všetky osoby, pričom dovtedy púšťali na diskotéku len kompletne zaočkovaných ľudí. Pritom rôzne párty a podujatia v banskobystrickom nočnom klube navštevovali počas víkendov tisíce ľudí.

„Celá táto pandemická situácia nás mrzí hlavne kvôli našim návštevníkom. Keď sme vlani po dlhých mesiacoch otvorili, bol veľký záujem. Dokonca sme boli aj vypredaní. Potom sme museli opäť zatvoriť,“ hovorí majiteľ klubu Rudolf Tuček s tým, že vlani dotiahli najväčšiu rekonštrukciu od jeho otvorenia a návštevníci si to ešte nestihli poriadne užiť. „Verím, že situácia sa čoskoro vráti do normálu a my budeme môcť opäť otvoriť svoje brány,“ dodáva Tuček.