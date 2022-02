Nečakaná momentka Slováka s kamzíkom: Ruky hore, snoubord dole!

Tomu sa povie dokonalý záber! Erikovi s kamarátom, ktorí si boli v sobotu na Chopku vyvetrať hlavy na lyžiach a snouborde, vbehol do záberu nečakaný pózer - kamzík.

Rozkošné zviera pritom mladíkov nezaskočilo, lebo v podobnej situácii sa ocitli už viackrát. Podľa riaditeľky Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) Sandry Popelářovej nie je výskyt kamzíka v blízkosti ľudí ničím nezvyčajným. Krásnu slnečnú sobotu si dvaja kamaráti užívali na lyžiach a snouborde mimo zjazdoviek. „Lokalita patrí do freeride zóny strediska Chopok. Už viackrát som sa ocitol v tejto situácii zoči-voči, kúsok od kamzíka. Myslím, že už sú zvyknuté a vôbec sa neboja, ani nevyplašia,“ povedal autor fotografie Erik.

„Vyhľadávame nerozjazdený prašan mimo ľudí a zjazdoviek, no keďže dávnejšie snežilo a povrch bol tvrdší, hľadali sme aspoň nafúkaný sneh z juhu Chopku. Bolo to kúsok od Kamennej chaty pod Chopkom po hrebeni doľava,“ spomína s tým, že na hrebeni býva týchto krásnych zvierat veľa. Inak to nebolo ani v tomto prípade. Nechceli ich však rušiť, preto sa ihneď pustili dolu. „Stretnutie s kamzíkom bolo prekvapivé, náhodné a krátke, no kamzíky ostali úplne pokojné a nedali sa rušiť,“ dodal Erik.

Podľa riaditeľky Správy Národného parku Nízke Tatry Sandry Popelářovej nie je výskyt kamzíka v takejto blízkosti ľudí nič nezvyčajné, hlavne v lokalitách s vysokou návštevnosťou. „Kamzík si postupne zvykne na prítomnosť človeka vo svojom teritóriu. V hrebeňových partiách Chopku, Derešov či Poľany, sú to doslova stretnutia na pár metrov,“ uviedla. Stretnutia s lyžiarmi kamzík nevyhľadáva, rýchly pohyb naň pôsobí skôr stresujúco. „Ak má možnosť, odchádza do lokalít, kde návštevnosť lyžiarmi je minimálna.“