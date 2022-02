Vodiči smerujúci do Hlohovca sa budú musieť obrniť trpezlivosťou: Začína rekonštrukcia mosta, kedy sa naň nedostanú ani chodci?

Vodiči smerujúci do Hlohovca sa musia pripraviť na nervydrásajúcu cestu. Známy hlohovecký most sa začína rekonštruovať.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh v Hlohovci bude stáť neuveriteľných 5,4 milióna eur. Trnavský samosprávny kraj odovzdal stavenisko už v stredu. Počas dopravnej uzávery 343-metrového mosta bude k dispozícii šesť obchádzkových trás, ktoré pripravil dopravný inžinier. Posilnená bude aj vlaková doprava a na ňu nadväzujúca prímestská autobusová doprava. Župa v spolupráci s mestom pripravuje aj záchytné parkoviská na oboch brehoch Váhu.

Projekt v hodnote 5,4 milióna eur bude realizovať združenie dodávateľov SMS – Kovo-Sklo Hlohovec. K dopravným obmedzeniam pre autá a autobusy dôjde v noci na 20. apríla 2022 a potrvajú maximálne šesť mesiacov. Medzi 2. a 22. májom 2022 bude most uzavretý aj pre chodcov.

„Prvé práce budú prebiehať od polovice februára na spodnej konštrukcii mosta, pričom neovplyvnia premávku po moste. Počas dopravnej uzávery po Veľkej noci budú prebiehať technicky najnáročnejšie práce v rámci celého projektu. Preto musíme most na šesť mesiacov uzatvoriť a vylúčiť z neho automobilovú aj autobusovú dopravu. Počas troch májových týždňov nebude možné prejsť po moste ani pešo. Urobíme všetko preto, aby práce išli plynulo a za dodržania všetkých termínov, ku ktorým sme sa zaviazali,“ povedal vedúci projektu zo spoločnosti SMS a. s., David Čáp.

Hlohovecký most

Most bol postavený v 60. rokoch, avšak od začiatku 80. rokov prakticky nebol opravovaný. Obnova asfaltu v roku 2006 nevyriešila problém s jeho poškodenou konštrukciou. V roku 2018 diagnostika odhalila veľmi zlý technický stav mosta - 6. zo 7. stupňov. Aby sa tento stav ďalej nezhoršoval, v auguste 2019 bola vylúčená z mosta nákladná doprava nad 12 ton. Ak by župa nekonala a stav mosta by sa stal havarijným, museli by prijať ďalšie obmedzujúce opatrenia a nedalo sa vylúčiť jeho kompletné uzatvorenie.