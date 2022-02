Petra zo zhromaždenia v Miloslavove začala hľadať polícia: Prečo som protestoval so slučkou v ruke

Polícia ho hľadá cez facebook! Otrasný prípad šikany medzi tínedžermi zburcoval ľudí k tomu, aby prišli protestovať do Miloslavova (okr. Senec) pred dom jednej z údajných agresoriek.

Nešlo pritom o tiché a pokojné vyjadranie postoja, ale desiatky ľudí sa poriadne rozvášnili. Kričali, pískali a niektorí dokonca do kamery hulákali svoje názory. Medzi nimi bol aj podnikateľ Peter (37), ktorého zachytili, ako drží povraz sformovaný do tvaru slučky. Na základe videozáznamu ho začali muži zákona podozrievať z protiprávneho konania, no to sa mu ani trochu nepáči...

Do pozornosti sa Peter dostal po tom, ako seneckí muži zákona zverejnili výzvu, či niekto pozná muža na zverejnenej fotke. „Policajti pátrajú v súvislosti s objasňovaním podozrenia z protiprávneho konania po totožnosti tohto muža, ktorý sa zúčastnil verejného zhromaždenia v obci Miloslavov v priebehu mesiaca január 2022.“ Peter, keď zistil, že po ňom pátrajú, napísal do redakcie Nového Času.