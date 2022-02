Prípad vraždy v Kanade: Lucy dostala náramok po splatení závratnej kaucie, Levičana Olivera vydajú z Budapešti!

On čaká na vydanie, ona dostala náramok! Slováka Olivera Karafu (29) chytili u našich južných susedov s priateľkou Yun (Lucy) Lu Li (26) po tom, čo mali vlani koncom februára podľa kanadskej polície zastreliť v Hamiltone Tyllera Pratta († 39) a postreliť mladú ženu, ktorú našli vo vážnom stave.

V prípade nastal teraz prekvapivý posun – Lucy pustili na kauciu vo výške takmer tri milióny dolárov. Po úteku a niekoľkomesačnej väzbe môže byť za prísnych podmienok so svojou rodinou. Rodák z Levíc stále čaká v Budapešti na vydanie do Kanady. Za Lucy Lu Li podľa kanadského Global News zaplatila neuveriteľnú kauciu dva milióny dolárov jej matka. Zaručili sa za ňu dvaja blízki rodinní priatelia, ktorí spolu museli zložiť ďalších 700-tisíc dolárov. Podľa kanadských médií môže ostať len v dome, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Výnimku tvoria len návštevy lekára a športovanie v blízkosti domu. O jej stráženie sa postará monitorovací náramok, navštíviť ju môže len najbližšia rodina. Taktiež môže používať internet v prítomnosti jedného z troch ručiteľov.

Lucy a jej priateľ Oliver z Levíc sú obvinení z vraždy 1. stupňa a pokusu o vraždu, ktoré sa mali stať koncom februára minulého roka. V priemyselnej zóne Stoney Creek prišiel po streľbe o život 39-ročný Tyler Pratt. Vážne postrelená bola aj jeho tehotná priateľka. Všetky stopy viedli k Lucy a Oliverovi, ktorí odleteli do Európy a až v júni minulého roka sa ich podarilo vypátrať a zadržať v Budapešti. Lucy vydali späť do Kanady, pričom Oliver sa tomuto kroku dlhé mesiace bránil. Budapeštiansky krajinský súd v januári tohto roka potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu o tom, že všetky podmienky na vydanie do Kanady boli splnené. Čoskoro sa tak rodák z Levíc postaví pred kanadský súd.