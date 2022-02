Polícia sa rozlúčila so psím hrdinom Ironom: Vyňuchal ukradnutý trezor, zabránil aj úteku muža po nehode

Slovenskí muži zákona sa lúčia so psím kolegom Ironom. Psík si vďaka svojim zásahom získal srdcia množstva ľudí. Ako opisujú policajti, bol to milujúci pes, ktorý vzbudzoval rešpekt a kriminálnikom naháňal strach.

Psí hrdina odišiel do dôchodku koncom roka 2020. Na začiatku februára 2022 sa však pobral aj do psieho neba. "Zbohom IRON. Nikdy nezabudnem! Bol si a navždy ostaneš Pán Pes a najlepší kolega! Ochraňuj ma tam zhora... Cez slzy nevidím a bolesť je veľká... Ale spomienky s tebou mi nikto nevezme! Ďakujem ti za všetko. Ostaneš v mojom srdci aj v srdciach stovkám detí a dospelých, ktorým si sa svojou úžasnou povahou dostal do srdiečok tiež! R. I. P. bol si aj ostaneš moja hviezda," uviedla na sociálnych sieťach jeho psovodka Majka. Psík bol známy z viacerých prípadov, na počesť jeho pamiatke ich zverejnili na Facebooku muži zákona.

