Libuša natočila desivú scénu na Mlynkoch: Neovládateľný skúter sa rútil na moju rodinu!

Na tú hrôzu nezabudnú! Libuša (65) natáčala na svahu na Mlynkoch (okr. Spišská Nová Ves) svoju vnučku, keď zrazu zachytila valiaci sa neovládateľný skúter. Pred ťažkým strojom stihli takmer všetci ľudia uskočiť na poslednú chvíľu. Nepodarilo sa to len matke dvoch detí, ktorá utrpela len ľahšie zranenie. Opitého vodiča skútra polícia doteraz neobvinila.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

K tragédii takmer došlo v stredisku Biele Vody, kde bolo veľa návštevníkov a medzi nimi na rodinnom výlete aj pani Libuša. „Prešiel môj syn s polovičkou a dvoma dcérkami. Staršia (7) sa hneď aj pustila na vleku, ale potom sa zastavila za otcom, aby jej pripevnil skipas. Možno práve to jej zachránilo život, lebo by sa pridala do davu ľudí čakajúcich na vlek. Mobilom som medzitým filmovala mladšiu vnučku, keď môj syn opakovane kričal - pozor! Mnohí tak stihli odbehnúť. Tesne uhol aj syn jednej panej, ktorá také šťastie nemala a ostala ležať na zemi. Chlapca skúter minul o centimetre. Stál pri ňom anjel strážny,“ opísala dramatické momenty z nekontrolovateľnej jazdy skútra očitá svedkyňa.

Keď Libuša prišla k miestu nehody, zhrozená pozorovala, ako sa správali vodič a spolujazdec zo skútra. „Šofér si vinu priznal a tiež to, že pil alkohol. Mal aj spolujazdca, ktorý bol veľmi arogantný a smial sa, že sa nikomu nič nestalo. Obaja tvrdili, že zapadli do snehu a vypadli zo skútra. Ľudia na svahu však hovorili, že skúter nezabrzdili! A ďalší, čo tam chodia, doplnili, že je to bežné, že tam pijú a potom jazdia na skútri. Som presvedčená, že vinu nesie aj prevádzkovateľ strediska, lebo nemá dopustiť, aby tam dochádzalo k pitiu alkoholu a potom jazde na skútri. Šofér pod vplyvom alkoholu ohrozil životy viacerých. Šťastím bolo, že na vlek čakalo menej ľudí, lebo bol čas obeda. Predstava, že stačilo pár sekúnd a mohla v dave stáť aj moja vnučka, ma desí,“ dodala Libuša, ktorá verí, že previnilca trest neminie.

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že v tomto prípade doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe. „V prípade, že to dôkazná situácia umožní, budeme o tom informovať,“ informovala Ivanová.