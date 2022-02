Valentínske rande si v galantskom múzeu objednáte na presný čas: Slovenky čaká netradičné prekvapenie na záver

Rezervovať presný čas na privátnu zážitkovú prehliadku výstavy Čo sa skrýva pod šatami? si môžu zaľúbené dvojice v Galante.

Je to darček Vlastivedného múzea (VM) k sviatku sv. Valentína, páry bude sprevádzať, ako informovala Judit Pukkai z VM, privátna lektorka. "Termín našej akcie Rande v múzeu je sobota 12. februára," uviedla. Lektorka Alena Dömötörová má podľa Pukkai veľa poznatkov z histórie bielizne, k výkladu pripravila zaujímavé, občas aj pikantné príbehy z histórie odievania. "Na záver si návštevníčky budú môcť vyskúšať veľkú krinolínu so spodničkou a zatancovať si v nej ako princezné so svojím princom na plese v kaštieli," doplnila Pukkai.

Rezervácia je možná cez online formulár múzea https://forms.gle/CLawe459drCRneev6. Prehliadka aktuálnej výstavy trvá približne pol hodinu, následne si páry môžu pozrieť aj stále expozície v budove múzea. Vstup je bezplatný.