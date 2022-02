Obnova historickej radnice v Levoči priniesla prekvapenia: Počas reštaurátorských prác odkryli nové nálezy

V rámci rekonštrukcie historickej radnice v Levoči sa v prízemí realizuje aj reštaurátorská obnova.

Autorizovaná architektka Magdaléna Janovská pre TASR uviedla, že v úvode prebehol architektonicko-historický a reštaurátorský výskum, ktorý tvoril podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie.Ide o vstupy a pulty do predajných krámikov, ktoré boli otvorené do exteriéru, smerom do arkádovej loggie, ale aj do prejazdu v strednom trakte radnice. Tie boli neskôr zamurované a prejazd ostal iba v podobe uzatvorenej chodby,“ priblížila Janovská. Cieľom obnovy, ktorá v súčasnosti prebieha, je prinavrátiť v maximálne možnej miere budove pôvodnú renesančnú podobu.

Rekonštrukcia sa začala v novembri minulého roku a práce potrvajú 18 mesiacov. Predmetom samotného reštaurovania sú nástenné maľby a historické omietky na stenách a klenbách. Podľa Janovskej pochádzajú z obdobia renesancie až po 19. storočie. Ide prevažne o dekoratívnu výmaľbu, prípadne nápisy, podarilo sa však už odkryť aj maľovaný mestský erb v ostení okna. „Práce pokračujú, takže ešte sa môžeme dočkať prekvapení. Okrem toho sú objektom reštaurovania kamenné články - zachované fragmenty figurálnych konzol, renesančné gotické portály, ale aj obnovované otvory do bývalých krámikov a historickej Spielbergerovej lekárne a severný vstup do prejazdu,“ doplnila Janovská.

Predmetom reštaurátorských prác je aj historická zabudovaná intarzovaná a maľovaná skriňa so schránkou na pečatidlá. Ide o pozostatok z pôvodnej výbavy mestského magistrátu. Radnica, postavená okolo polovice 15. storočia, je súčasťou historického Námestia Majstra Pavla v Levoči a spolu s chrámom sv. Jakuba tvorí dominantu centra mesta, ktoré je zapísané v zozname UNESCO. „Prvá etapa rekonštrukcie spočíva najmä v odvlhčení objektu, spodná voda je tak blízko základov, že ich devastuje a vlhkosť sa rozširuje aj do múrov,“ ozrejmil primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

Celý projekt obnovy nesie názov „Radnica otvorená komunitám“ a vďaka rekonštrukcii sa objekt sprístupní a zároveň spriechodní z južnej aj zo severnej strany, podobne ako krakovské Sukiennice. Priestory v spodnej časti budovy budú neskôr slúžiť hlavne miestnym komunitám, remeselným dielňam a kreatívnemu priemyslu či na predaj a prezentáciu výrobkov. „Tým, že sa odkryjú nástenné maľby, ktoré nebolo možné vidieť 60 možno až 100 rokov, dozvieme sa viac o histórii budovy a o odkazoch našich predkov,“ upozornil Vilkovský. Finančné prostriedky vo výške 600 000 eur na prvú etapu získala samospráva v rámci nórskeho finančného mechanizmu. Zvyšných 700 000 eur je z prostriedkov mesta a rezortu financií. Samospráva má projekčne pripravenú aj druhú etapu rekonštrukcie, jej realizácia však závisí od získania finančných prostriedkov.