Výberový proces, aký tu ešte nebol: V Kremnici hľadali primátora cez inzerát! Úradujúci Ferenčík reaguje

Tak toto tu ešte asi nebolo. Na známej stránke s inzerátmi sa objavila netradičná ponuka. Inzerát nabáda schopných ľudí, aby sa stali kandidátmi na primátora mesta Kremnica (okr. Žiar nad Hronom).

Pritom jeho autor v inzeráte píše, že občania sú už roky nespokojní so smerovaním mesta a politickým dianím v meste Kremnica. Alexander Ferenčík sa vraj venuje viac svojim aktivitám, ako mestu. A takisto vlastným záľubám, ako je lyžovanie na Skalke, či zaistené cesty v náročnom teréne, známe aj ako ferraty. Inzerát však už jeho autor a zadávateľ stiahol. „Je známe, že pán primátor sa zaujíma o Skalku aj lezecké chodníky. To propaguje a podporuje. To mu nikto neberie, že podporuje turizmus v Kremnici a okolí,“ povedal Emil z Kremnice.

Podľa inzerátu v malom historickom, baníckom mestečku čaká primátora aj celkom slušný plat. „Mesačný plat primátora bude 2731 €. Plat patrí primátorovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Plat primátora nemôže byť nižší ako je ustanovené, mestské zastupiteľstvo však môže tento plat zvýšiť až o 70 %," píše sa v inzeráte. Alexander Ferenčík tento inzerát vníma ako útok na svoju osobu. „Áno. Ja viem, kto bol autorom. Beriem to ako útok na svoju osobu. A myslím, že takéto útoky budú aj na iných starostov a primátorov. Chcem ale uviesť, že tento inzerát už bol stiahnutý," uviedol primátor Kremnice.