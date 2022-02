Primárka z Handlovej o pacientoch s chronickými ochoreniami: Prečo sa po prekonaní covidu často zhoršujú?

Liečba akútneho stavu lekárov za dva roky naučila, že rovnako dôležitá je aj neraz zdĺhavá postcovidová etapa. A tá môže priniesť rovnako závažné komplikácie, ako samotná akútna fáza.

V Nemocnici AGEL Handlová komplikácie po covide a poznatky o liečbe a po liečbe priblížila v rozhovore pre AGEL SK primárka oddelenia dlhodobo chorých a zároveň covid oddelenia Miriam Kvostková. ,,Na covid oddelení sme v priebehu III. vlny pandémie mali hospitalizovaných 80 pacientov. Ich priemerný vek bol 78 rokov. Išlo prevažne o mužov a drvivá väčšina z nich nebola očkovaná. Keď porovnáme priebeh ochorenia s I. a II. vlnou, pacienti mali miernejší priebeh,“ vysvetľuje primárka. Ako hovorí, poznatky o priebehu ochorenia, jeho vývoji, mutáciách sa stále aktualizujú. ,,My máme pacientov väčšinou už po zaliečení primárneho priebehu ochorenia na iných oddeleniach, zameriavame sa preto skôr na ich doliečenie. To najčastejšie prebieha formou kyslíkovej liečby, v prípade potreby pacientom podávame antibiotiká, kortikoidy, lieky na zníženie telesnej teploty, vitamíny a infúzie.“

Hoci si väčšina laikov myslí, že stačí podať kyslík a lieky, veď od toho lekári sú, zmeny v organizme sú rozličného charakteru a majú rôzne trvanie. Mimoriadne vážnymi bývajú tieto stavy u pacientov, ktorí majú viaceré diagnózy. ,,Keďže ide o polymorbídnych pacientov s mnohými ochoreniami, je nutné vzhľadom na ich stav upravovať aj chronickú liečbu. Špecifickí sú napríklad pacienti s cukrovkou, ktorým pred covidom stačila liečba tabletami. Po prekonaní covidu často pozorujeme zhoršenie primárneho ochorenia, teda cukrovky, preto je nutné prejsť na inzulínovú liečbu, ktorá, žiaľ, v mnohých prípadoch už musí pokračovať aj naďalej,“ hovorí primárka Kvostková.

Ďalšou dlhodobou komplikáciou, môže byť výrazne sťažené dýchanie, a to aj pri malej námahe. ,,Pacienti majú pocit, že nebudú môcť byť bez kyslíka a boja sa, že sa to už neupraví. Stav sa však vo väčšine prípadov medikamentózne, aj rehabilitáciou postupne upraví. Treba však povedať, že pacientov, vzhľadom na ich stav, častokrát postihne depresia. Treba myslieť pozitívne, hovorí sa, že je to 50 % úspechu. Je veľa prípadov, kedy sa stav po čase upravil aj napriek predchádzajúcemu ťažkému priebehu,“ uzatvára primárka.