V Zichyho kaštieli chytajú skutočné lákadlo: Turisti nazrú do tajov 10-ročného výskumu

V Múzeu histórie obce Divín, ktoré sídli v priestoroch historického Zichyho kaštieľa v Divíne v okrese Lučenec, zaznamenali za uplynulé dva roky značný úbytok návštevnosti.

Tento rok by turistov vo väčšom počte mohla prilákať pripravovaná výstava venovaná desať rokov trvajúcemu archeologickému výskumu na hrade Divín. Pre TASR to uviedla muzeologička Miroslava Bellová. "Výsledky archeologického výskumu by sme chceli na 10. výročie návštevníkom prezentovať nielen informačne, ale aj najzaujímavejšími predmetmi, ktoré boli za posledných desať rokov na hrade Divín nájdené," priblížila Bellová. Ako dodala, expozícia by mohla byť návštevníkom prístupná začiatkom leta a múzeum na nej bude spolupracovať s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

V uplynulých dvoch rokoch poznačených pandémiou nového koronavírusu zaznamenalo múzeum v Divíne výrazný úbytok návštevníkov. "Napriek tomu sme v mesiacoch júl a august pocítili, že Slováci ostali naozaj doma. Letné mesiace nám vynahradili celú návštevnosť, ktorá z dôvodu pandemickej situácie poklesla," prezradila Bellová s tým, že v súčasnosti je už múzeum po uvoľnení protipandemických opatrení opäť otvorené.

Múzeum histórie obce Divín vzniklo v priestoroch historického Zichyho kaštieľa v roku 2016. Okrem histórie obce návštevníkov oboznamuje s dejinami samotného kaštieľa, s históriou hradu Divín i miestneho kostola Všetkých svätých. Popri stálych expozíciách múzeum ponúka i tematické výstavy spojené s obcou Divín a jej okolím, ktoré sú venované prírode, baníctvu, rezbárstvu či poľovníctvu.