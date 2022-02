Svojím apidomčekom sa už hrdí aj obec Tuhár: Veľké plány s tak jednoduchou stavbou!

V obci Tuhár v okrese Lučenec pribudol na jeseň minulého roka nový apidomček. V budúcnosti by mal obsahovať šesť až osem včelstiev a slúžiť bude na apiterapiu i podporu vzdelávania v oblasti včelárstva.

Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman. Nový apidomček postavili v bývalej školskej ovocnej záhrade, v interiéri drevenej stavby sa nachádzajú dve lôžka určené na apiterapiu. Tá by mala byť pomáhať pri posilnení imunity, problémoch s dýchacími cestami či kožných ochoreniach. "Na jar by sme chceli kúpiť včely a umiestniť ich tam. Zatiaľ plánujeme nakúpiť šesť včelstiev. Budeme mať aj včelára, ktorý nám s tým bude na začiatku pomáhať," priblížil Čeman s tým, že v každom včelstve môže v závislosti od ročného obdobia žiť 15 000 až 60 000 včiel.

Okrem apiterapie bude včelí domček slúžiť i na podporu vzdelávania v oblasti včelárstva. Navštevovať ho budú môcť žiaci materských či základných škôl, ktorých so životom včiel zoznámi profesionálny včelár. "Súčasťou projektu je aj informačná tabuľa o včelách a bylinkách. Pribudla tiež bylinková špirála, kde sú vysadené bylinky a medonosné rastliny," doplnil starosta. Ako dodal, v neposlednom rade má apidomček slúžiť na podporu cestovného ruchu v regióne.

Projekt apidomčeka v obci Tuhár vznikol vďaka finančnej podpore Slovenskej agentúry životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny. Projekt realizovalo Regionálne združenie Javor, ktoré v rovnomennom mikroregióne zastrešuje 12 obcí spolupracujúcich na organizovaní kultúrnych podujatí či realizácii projektov v oblasti turizmu.