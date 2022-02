Keď budúci otecko požiadal policajtov o sprievod, ešte netušil, čo príde: Presun do myjavskej nemocnice ako z filmu

V správny čas na správnom mieste! Na gesto mužov zákona budú rodičia maličkej Viktorky spomínať vždy, keď príde reč o dni jej narodenia. A policajti z Vrbového, nstržm. Boris Pažík a ppráp. Dušan Jambor, na svoju nočnú službu 1. februára veru tiež nezabudnú.

Ako sa uvádza na sociálnej sieti polície, hodinu pred polnocou si všimli pri výjazde z mesta Vrbové auto s denným svietením. Peugeot 3008 zastavili a vodič im v jednej sekunde oznámil, že sa ponáhľajú do pôrodnice. Budúca mamička už bola podľa informácií polície po termíne pôrodu a bábätko sa pýtalo na svet. Hliadku mal muž požiadať o nezvyčajnú pomoc, a to doprovod a rýchlejší transport do nemocnice.

"Policajti si vyžiadali súhlas na použitie majákov a začali s doprovodom. Po asi 100 metroch vodič zastavil a začal na policajtov blikať. Palubný počítač zaznamenal poruchu na vozidle, z ktorého sa začal valiť hustý biely dym a auto zostalo takmer nepojazdné. Peugeot spoločne bezpečne odstavili, uzamkli a policajti budúcich rodičov preložili do policajného auta," opisujú dramatické chvíle muži zákona s tým, že rodička to zvládala aj napriek intenzívnym kontrakciám statočne a policajti stihli mladú rodinu včas dopraviť a odovzdať zdravotnému personálu v myjavskej pôrodnici.