Michalovčanov pohoršil hazard v priestoroch kultúrneho strediska: Mesto reaguje

Kým v iných Slovenských mestách je trendom rušenie a obmedzovanie hazardu, v Michalovciach ho samospráva podporovala umiestňovaním do priestorov mestských budov.

Časť Michalovčanov ostala pohoršená nad skutočnosťou, že v priestoroch kultúrneho strediska sa prevádzkujú hazardné služby. Na prípad upozornil aj miestny poslanec Milan Kaplan (35) vo videu na sociálnej sieti, po ktorom herňa oznámila svoje zatvorenie a stiahla aj svoje reklamné plochy.

Budova Mestského kultúrneho strediska Michalovce poskytuje svoje priestory rôznym súkromníkom. Okrem polikliniky, zubnej kliniky, či mestského kina, tu mesto prenajíma priestor aj herni. Poskytovanie hazardných služieb v mestskej budove kultúrneho centra pobúrilo časť Michalovčanov. Na problém upozornil aj miestny a košický poslanec Milan Kaplan, ktorý je zároveň členom majetkovej komisie. „Ako jej člen, ktorý schvaľuje nájmy mestských objektov si nepamätám, aby sme schvaľovali objekt herne v meste, ani by cezo mňa takýto zámer nikdy neprešiel,” uviedol Kaplan. Podľa pôvodnej zmluvy o prenájom, na základe ktorej je objekt prevádzkovaný, hovorí o prevádzkovaní reštaurácie, kancelárie, skladových priestorov a spoločných priestorov.

„Je to zjavné porušenie zmluvných podmienok a budem požadovať okamžité ukončenie nájmu a zastavenie toho, aby sa v mestských objektoch mohli prevádzkovať herne, v meste ich máme dosť,” doplnil poslanec.Doplnil, že aj keď ich komisia schvaľovala doplnky k zmluve o prístupe nového spoločníka, o doplnení herne ako účelu prenájmu tam zmienka ani nebola.

Mesto sa bráni

Hovorkyňa michalovského mestského úradu Iveta Palečková reagovala, že k prevádzkovaniu hazardných hier mesto vydáva samostatný súhlas. „Vydaný súhlas mesta rešpektoval súbeh kaviarenskej činnosti a prevádzkovanie hazardných hier, nedošlo tým k rozporu s nájomnou zmluvou,” uviedla Palečková. Etický rozmer umiestnenia herne do priestorov kultúrneho centra nekomentovala. „Ak by neboli splnené všetky zákonom dané podmienky, tak by daná spoločnosť nezískala licenciu na výherné prístroje a nemohla prevádzkovať hazardné hry. Fungovala tu aj kaviarenská činnosť,” uviedla hovorkyňa s tým, že predmetná herňa je zrušená od decembra 2021. Podľa slov Kaplana táto prevádzka v roku 2021 normálne fungovala. „To, že je zatvorená, neznamená, že neplatí mestu nájom,” dodal s tým, že reklamné pútače herne, ako aj oznam o jej zatvorení a stiahnutie oznamu o otváracích hodinách z fasády a okolia, zmizli až po medializácii. O vyjadrenie požiadal Nový Čas aj samotného prevádzkovateľa herne, no na telefonát nereagoval.

Mesto musí svoje nebytové priestory prenajímať tomu, kto viac zaplatí

Michal Kaliňák, odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska

- Nezáleží na tom, či je to kultúrna budova. Ak je jej využitie určené na viaceré funkcie, alebo ide o nebytový priestor, môže slúžiť na kanceláriu, opravovňu obuvi či herňu. Mestá, resp. obce, si stanovujú a hlasujú o prenájme. Máme aj prípady, kedy pri nebytových priestoroch môže mesto povedať, že pri dĺžke nájmu viac ako 3 roky nebude rozhodovať organizácia, ale môže rozhodnúť primátor sám, ak je to nad 3 roky, rozhoduje zastupiteľstvo.

Pravidlá sú odlišné od samospráv vzhľadom k tomu, koľko majú nebytových priestorov, na aký účel a na akú dĺžku ich chcú prenajať. Zvyčajne sa v nájomnej zmluve uvádza účel, na aký sa prenájom poskytuje, ale ak je to nebytový priestor, tak samospráva nemusí vopred tlačiť na to, aký účel to bude. Je to na nej, či bude trvať na tom, aby vopred vedela účel využitia. Ten však musí korešpondovať s účelom nájmu. Ak by účel nájmu bol v rozpore so zákonom, v tom prípade to môže miestne zastupiteľstvo dať preveriť hlavnému kontrolórovi.