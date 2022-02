Surová bitka dievčat neďaleko Žiaru nad Hronom: Polícia reaguje na zvrátený prípad, začali prvé výsluchy

Ako na sociálnych sieťach uvádzajú muži zákona, len nedávno obletel Slovensko prípad z Miloslavova, ktorý poukázal na potrebu mládeže prezentovať na sociálnych sieťach nevhodný obsah namiesto toho, aby zabránili násiliu. Prešlo niekoľko dní a podobná udalosť sa objavila opäť.

"Polícia aktuálne objasňuje prípad v okrese Žiar nad Hronom, kde došlo k fyzickej potýčke medzi dvomi dievčatami. Zdanlivo situácia, ktorá sa v bežnom živote a rozdielnosti názorov vyskytnúť môže. Zarážajúce na tom ale je, že incident sa odobral pred zrakmi viacerých mladých ľudí, ktorí si to doslova užívali," píše na sociálnych sieťach polícia. Pästná výmena, či kopance určite nepatria do repertoáru, akým by sa mali prezentovať mladé dievčatá, upozorňujú muži zákona s tým, že ihneď, ako sa polícii dostalo video, ktoré zachytáva bitku tínedžeriek, začali konať.

"Bezodkladne boli do preverovania obsahu videa zapojené príslušné útvary polície z okresu Žiar nad Hronom. Okamžite začala prebiehať operatívna činnosť, za účelom zistenia všetkých podrobností vedúcich k stotožneniu osôb, ako aj k objasneniu okolností, za ktorých v daný večer k incidentu došlo. V krátkom čase sa podarilo osoby z videa stotožniť a už počas včerajšieho popoludnia začali na polícii prvé výsluchy. Nateraz bližšie informácie verejnosti poskytnuté zo strany polície nebudú. Kolegovia, ktorí na prípade pracujú, potrebujú čas a priestor na to, aby riadne preverili všetky okolnosti udalosti," dodáva polícia.