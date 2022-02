Otrasné video bitky z obce Prestavlky! Nový Čas našiel útočníčku: Ako obhajovala svoje agresívne konanie?

Ďalší otrasný incident medzi tínedžermi! V malej dedinke Prestavlky pri Žiari nad Hronom sa odohrala dráma pred miestnym pohostinstvom.

Na videu, ktoré dostala redakcia Nového Času, vidieť, ako 16-ročná Radka surovo bije o rok mladšiu Sabrinu (15). Vyčíňanie dievčiny si natáčali jej kamaráti, ktorí ju zároveň v jej agresívnom konaní povzbudzovali. Tínedžerka svoje konanie obhajovala slovami, že napadnutá si to zaslúžila. Starosta obce Ján Abrahám je z tohto incidentu zhrozený, vec už rieši aj polícia. Po brutálnom vyčíňaní tínedžerov v Miloslavove (okr. Senec) sa podobný útok odohral aj v Prestavlkoch.

Ruvačka pri krčme

Do redakcie Nového Času sa ozval čitateľ, ktorý sa dostal k otrasnému videu. Na ňom jasne vidieť, ako 16-ročná Radka z Dolnej Ždane brutálne bije 15-ročnú Sabrinu zo Žarnovice. Zúfalá obeť dostáva údery rukou a keď spadne do snehu, mladá útočníčka ju niekoľkokrát kopla. Ostatní mladí ľudia jej tiež nadávajú a povzbudzujú útočníčku.

„Daj jej, daj jej, k..ve sprostej španielskej,“ ozýva sa ženský hlas a pokračuje: „Ty si je..la so Samom a hovoríš o Laďovi, že ťa znásilnil.“ Na videu jasne vidieť, ako sa ostatní mladí ľudia na jej počínaní smejú a skandujú „Slovenskooo“. Celý brutálny incident sa odohral pri miestnej krčme.

Šokovaný starosta

Starosta Prestavlkov Ján Abrahám o nechutnom videu počul, no nevidel ho a netušil, že bolo natočené v ich dedine. „Zachytil som asi pred týždňom či dvomi, že sa niečo takéto udialo. Vôbec som nepredpokladal, že sa to stalo u nás v obci, no jednoznačne na zázname vidieť, že to bolo u nás, aj keď aktérky toho súboja nie sú od nás. Z našej obce sú dvaja chlapci, ktorí sa na tom zabávali. Som veľmi rozhorčený a určite podniknem kroky,“ dušuje sa Abrahám.

Ten plánuje osloviť rodičov chlapcov, ktorí boli svedkami brutálnej bitky mladej dievčiny, a aj majiteľa pohostinstva, pred ktorým sa všetko odohralo. „Maloleté boli značne pod vplyvom alkoholu a musíme preveriť, kde požívali alkoholické nápoje, aby sme do budúcna niečomu takémuto zabránili, a aby sa to, čo sa odohralo v Miloslavove, už nikde na Slovensku nestalo,“ doplnil starosta.