Ťažký údel tých najbezbrannejších: Detský mobilný hospic sa postaral o 24 nevyliečiteľne chorých pacientov

Rekordný počet pacientov v rámci starostlivosti detského mobilného hospicu zaznamenalo Svetielko nádeje v roku 2021.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Ako informuje Vanda Prandorfyová zo Svetielka nádeje v Banskej Bystrici, postarať sa až o 24 detí sa podarilo aj vďaka personálnemu posilneniu odborného tímu hospicu. Ak sa podarí tím rozšíriť ešte o ďalších špecialistov, hospic sa dokáže postarať aj o ďalšie deti a mladých v terminálnom štádiu života.

„Vlani sme sa postarali o 24 detí, z toho osem s onkologickou diagnózou a 16 detí s inou život limitujúcou diagnózou, na porovnanie v roku 2020 to bolo spolu 13 detí a napríklad v roku 2017 sedem detí. Záujem zo strany rodičov je stále veľký a my sa snažíme čo najviac deťom pomôcť. Lekári a sestričky napriek pandémii zrealizovali 171 návštev, najazdili 22 875 kilometrov, starali sme sa o deti z obcí a miest dostupných do dvoch hodín jazdy autom z Banskej Bystrice. Okrem zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti sme rodiny podporili aj finančne, aj materiálne. V roku 2021 sme im uhradili doplatky za lieky vo výške 5 494,20 eura. Poskytli sme aj príspevok na pohreb, pomáhame so zabezpečením zdravotníckych materiálov, požičiavame zdravotnícke pomôcky,“ uvádza zdravotná sestra Jolana Snopková, ktorá pracuje v hospici od jeho otvorenia v roku 2013.

V starostlivosti hospicového tímu sú deti od narodenia do 19. roku života s nevyliečiteľným ochorením s rizikom blízkeho úmrtia. Sú to deti s onkologickou diagnózou alebo deti s vrodenými syndrómami, závažnými srdcovými chybami, s ťažkými neurologickými postihnutiami, s metabolickými ochoreniami. Cieľom pomoci je umožniť ťažko chorým deťom život s najvyššou možnou kvalitou v domácom prostredí, podporiť rodinu a uľahčiť im náročnú situáciu.

Detský mobilný hospic je jedným z kľúčových projektov občianskeho združenia Svetielko nádeje, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť deťom a mladým ľuďom s onkologickým alebo iným život limitujúcim ochorením so zreteľom na celú rodinu. V domácom prostredí vytvára podmienky na čo najdôstojnejší zvyšok života dieťaťa poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prístrojovým a materiálnym zabezpečením, a tiež psychologickou a sociálnou podporou poskytovanou tímom odborníkov. Hospicový tím Svetielka nádeje poskytuje svoje služby na strednom Slovensku, najmä v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Od roku 2013, keď občianske združenie získalo licenciu na prevádzku detského mobilného hospicu, sa hospicový tím postaral celkovo o 94 detí. Financovanie hospicu je zabezpečené takmer výlučne z darov od ľudí, len malú časť, asi na úrovni jedného percenta nákladov, je možné financovať cez zdravotné poisťovne.

Občianske združenie Svetielko nádeje sa zameriava na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia a pomoci.