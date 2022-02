Kružlová je obcou rekordov: Do tretice pribudla rozhľadna v tvare vojenského náboja

V obci Kružlová (okres Svidník) nedávno pribudla nová rozhľadňa. Má štyri poschodia, je vysoká 13,65 metra a postavená je z kovu a dreva.

Tvarom pripomína náboj do československej pušky VZ 24. Náklady na výstavbu rozhľadne boli 24-tisíc eur, z toho sumou 9 000 eur prispel Prešovský samosprávny kraj. Ako informoval starosta obce Kružlová Adrián Gužo, veža poskytuje výhľady do okolia, vidno z nej takmer celé Údolie smrti, okolité obce, časť Svidníka a v prípade priaznivého počasia aj Vysoké Tatry. Vstup je celoročne zadarmo. ,,Rozhľadňa má nezvyčajný tvar vojenského náboja, aby symbolizovala spomienku na najtvrdšie boje počas vojny, ktoré sa odohrávali na území Duklianskeho priesmyku. Túto unikátnu rozhľadňu sa pokúsime zapísať aj do Knihy slovenských rekordov, lebo nič podobné na Slovensku nie je. Rozhľadňa by mala prilákať ďalších turistov,“ konštatoval Gužo.

Obec už má dva slovenské rekordy. V apríli 2019 zaregistrovali najväčší vertikálny nápis Údolie smrti, ktoré pripomína svetoznámy nadpis Hollywood a s rozmermi 998x290 centimetrov sa stalo turistickým lákadlom. Nová rozhľadňa pribudla hneď vedľa tohto nápisu. Druhý rekord obce je za najväčšie srdce na zber PET vrchnákov.

Obec Kružlová má 709 obyvateľov. Známa je predovšetkým Údolím smrti, kde sa počas 2. svetovej vojny odohrávali boje pri oslobodzovaní Slovenska. Dodnes ich tu pripomínajú tanky rozmiestnené v teréne. Údolie smrti sa postupne modernizuje. Obec obnovila nátery tankov aj pomocou finančného príspevku ministerstva obrany. Obnovili tiež tankovú zátarasu, vyasfaltovali parkovisko, pribudla toaleta a nová veža. V minulom roku obec vydalo aj prvú suvenírovú 0-eurovú zberateľskú bankovku Dukla – Údolie smrti.