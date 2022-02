Medveď v bratislavskej zoo sa konečne dočká lepších podmienok: Nový výbeh už čoskoro!

V bratislavskej zoologickej záhrade by sa zrejme v druhej polovici roka mali začať stavebné práce na novom výbehu pre medveďa hnedého. Uviedol to na webe zoo Tomáš Hulík, ktorý je v súčasnosti poverený vedením záhrady.

Chovné zariadenie pre medveďa v bratislavskej zoo je z roku 1960 a postavené z betónu. Už niekoľko rokov sa hovorí o nutnosti zmeniť tento výbeh a postaviť ho v lesnej časti zoo, ktorá svojím biotopom najviac pripomína prostredie prirodzeného výskytu medveďa hnedého. "Rozlohou bude tento priestor veľký približne ako dve futbalové ihriská," spresnili v minulosti zo zoo s tým, že investíciu odhadujú zhruba na pol milióna eur.

Hulík zároveň priblížil ďalšie plány vedenia zoo v tomto roku. "Verím, že sa podarí zrealizovať novú expozíciu pre ary zelené, ktoré máme vo svojom zázemí a radi by sme ich ukázali návštevníkom. Expozícia by mala byť na mieste, kde sa momentálne nachádza staré chovné zariadenie pre ženetku škvrnitú," uviedol. Tento rok by chceli začať budovať chovné zariadenie aj pre mačku divú. Stavia sa aj nová voliéra, v ktorej by mali byť zatiaľ umiestnené pávy. "Chceli by sme obnoviť chov dikobrazov bielochvostých, ktorým musíme zrekonštruovať súčasný výbeh," podotkol Hulík.

Avizuje tiež výstavbu nových toaliet pri vchode do zoo. Stavať by sa mal aj nový bufet pri nosorožcoch. "Na to všetko už financie vyčlenené sú a dokončujú sa samotné projekty, ktoré pôjdu následne na stavebné konanie. Veľmi nerád hovorím o termínoch, lebo väčšinou sa tie termíny pre rôzne dôvody a okolnosti posúvajú," skonštatoval. Dúfa však, že sa to podarí do začiatku jarnej či letnej sezóny.

Zoo v hlavnom meste potrebuje podľa jej súčasného šéfa novú krmovináreň a hospodársku správu, pretože záhrada musí mať v poriadku aj infraštruktúrne zázemie. "Pokiaľ nebudeme mať vybudovanú dobrú infraštruktúru, aby sme sa vedeli bez problémov postarať o zvieratá, tak ťažko môžeme rozvíjať iné oblasti," poznamenal.

Zároveň má už záhrada vymyslenú alternatívu za Dinopark. Čakajú ju však ešte diskusie s bratislavským magistrátom. Nová atrakcia má byť o prehistorických zvieratách, ktoré kedysi žili na území zoo, Bratislavy, prípadne Slovenska. "Mala by to byť taká cesta do praveku, od štvrtohôr až po prvohory, umiestnená v okolí bývalej jazdiarne v lesnej časti. Tým by sa aj samotná jazdiareň prebudovala, ideálne so zabudovanou reštauráciou," spresnil Hulík.