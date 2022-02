V podkroviach štyroch kostolov sa to hemží netopiermi: Ochranári pomohli budovám aj okrídleným obyvateľom

Vyčistiť podkrovia štyroch kostolov v okresoch Medzilaborce a Snina od ton netopierieho trusu sa v januári podarilo vďaka cezhraničnému projektu BAT4MAN ochranárom zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podkrovné priestory sakrálnych a historických objektov poskytujú chránenému živočíšnemu druhu ideálne podmienky pre vytváranie reprodukčných kolónií, preto sa podobnými aktivitami pomáha nielen budovám, ale i samotným netopierom. Vysvetlila pre TASR predsedníčka ochranárskej spoločnosti Denisa Lőbbová počas čistiacich prác v Gréckokatolíckom chráme sv. Archanjela Michala v obci Osadné v okrese Snina. "Samice potrebujú mať pre mláďatá vysokú teplotu, aby mláďatá, keď samice odletia na lov, mohli zostať v úkryte a nezachladli, keďže ešte nemajú vlastnú termoreguláciu," ozrejmila s tým, že okrem priaznivej teploty poskytujú obdobné priestory aj prítmie a pokoj.

Cieľom dvojročného cezhraničného projektu, ktorý sa simultánne realizuje aj na Ukrajine, v Rumunsku a Maďarsku, bolo zmapovať stav reprodukčných kolónií v obdobných stavbách na území Prešovského a Košického kraja a následne zrealizovať sanačné práce vo vybraných objektoch. Pri monitoringu vychádzali ochranári z údajov zo 70. až 90. rokov minulého storočia, pričom niektoré objekty navštívili odvtedy po prvý raz. I preto sa podľa Lőbbovej v niektorých podkroviach nachádza i tona guána, netopierieho trusu. "Nazberali sme tu možno 40 vriec, ale to bol stav, čo sa možno 30 – 40 rokov vôbec nikto tomu nevenoval a nikto ani nevedel, že je tam takýto stav znečistenia," priblížila výsledok celodennej práce v Osadnom.

Čistiace práce realizujú ochranári v zime, keď sú podkrovia opustené a netopiere zimujú v jaskyniach či baniach. "V prvom rade je to čistenie krovu, klenieb. Všetko, čo je trusom pokryté, to sa odstraňuje ten trus. V druhom rade je to riešenie prepadu guána z podkrovia priamo do interiéru podkrovia cez otvory na lustre, napríklad. Tam dávame komínové striešky," ozrejmila Lőbbová s tým, že v kostolných vežiach tiež na krove nezriedka stavajú "podlážky", ktoré majú zabrániť prepadu guána do nižších priestorov veže či priamo na kostolnú klenbu. V Osadnom to možné nebolo, keďže to nedovoľoval fyzický stav krovnej konštrukcie. Všetky obdobné zásahy konzultujú ochranári s pamiatkarmi. Dĺžka obdobia, keď treba čistenie úkrytov opakovať, sa podľa Lőbbovej líši v závislosti od veľkosti kolónie, ktorá ich obýva. V Osadnom by mali mať netopiere veľké priaznivé podmienky pre reprodukciu bez toho, aby stavbu ohrozili, nasledujúcich päť až desať rokov.