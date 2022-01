Pohreb Ashling, ktorá mala zomrieť rukami Slováka, pritiahol masy: Partnera a rodinu objímal rozcítený prezident, srdcervúce slová

Slovákov obhajca požiadal o bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka, píše SITA. Uviedol, že Puška je slovenský občan žijúci z 200 eur na týždeň. Sudkyňa Catherine Stainesová poslala obvineného do vyšetrovacej väzby a 26. januára sa opäť postaví pred súd. Druhého muža vo veku 30 rokov, ktorého zatkli v stredu, prepustili bez vznesenia obvinenia. Puška údajne zaútočil na 23-ročnú učiteľku minulý týždeň v stredu počas toho, ako cvičila vonku v írskom Tullamore. V utorok sa uskutočnil jej pohreb, na ktorý prišli aj prezident Michael D. Higgins a premiér Micheál Martin. Pamiatku Murphyovej si na vigíliách uctili aj desaťtisíce ľudí naprieč Írskom aj na iných miestach.

Po smrti Murphyovej sa v Írsku vystupňovali výzvy, aby sa v boji proti násiliu páchanému na ženách urobilo viac. Ministerka spravodlivosti Helen McEntee sa vyjadrila, že v marci plánuje zverejniť novú národnú stratégiu boja proti domácemu, sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu.

Bojovala do posledného momentu

Podľa jedného z najnovších článkov portálu Daily Mail írska polícia vyšetruje teóriu, že učiteľka Ashling Murphy použila pri pokuse zachrániť sa svoje kľúče.

Pohrebu mladej ženy sa zúčastnili davy užialených ľudí. Jej zlomený partner Ryan Casey povedal, že Ashling bola láskou jeho života. "Posledných päť rokov, ktoré sme spolu strávili, si budem vážiť po celý svoj život. Dúfam, že jedného dňa, ak Boh dá, sa opäť stretneme a budeme pokračovať vo veľkých plánoch, ktoré sme jeden druhému pripravili. Nateraz zbohom, ale nie navždy, zlatko. Ashling, budeš žiť v srdciach nás všetkých."

This is the poignant moment President Michael D. Higgins and wife Sabina comforted Ashling Murphy's family at her funeral today.https://t.co/mcBIn9eENu