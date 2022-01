Vyšetrovanie vraždy írskej učiteľky Ashling († 23) prinieslo dramatický záver: Dôkazov proti Slovákovi pribúdalo, padlo obvinenie!

Už ho majú! Írska polícia od minulej stredy intenzívne pátrala po vrahovi mladej krásnej učiteľky hudby Ashling Murphy († 23), ktorú uškrtil po tom, ako si po hodine hudby s prvákmi v miestnej škole išla za bieleho dňa zabehať ku kanálu v Tullamore.

Krátko po smrteľnom útoku sa v nemocnici v grófstve Offaly objavil muž s poraneniami, ktoré sa personálu zdali podozrivé a zalarmovali políciu. Podozrivý muž, ktorého už podľa denníka The Times zatkli, by mal byť nakoniec naozaj Slovák - otec troch detí.

Írska polícia dokázala pomerne rýchlo vystopovať hlavných podozrivých aj preto, že k vražde došlo počas dňa, takže sa vrah nemohol poľahky vypariť tmavými uličkami. Brutálny čin počulo aj videlo niekoľko svedkov z opačného brehu vodného kanála, ktorý pretína mesto Tullamore. Napokon výpoveď dvoch svedkýň nasmerovala mužov zákona k vysokému chlapovi, ktorého na brehu videli, ako brutálne napadol, bil a škrtil mladú učiteľku. Páchateľ mal následne ujsť smerom do centra.

Hoci sa Ashling útočníkovi zo všetkých síl snažila brániť, premohol ju a nezachránil ju ani včasný zásah záchranárov, ktorí po príjazde už len konštatovali smrť. Vyšetrovatelia po pár hodinách odhalili, že vrah z miesta činu ušiel na starom bicykli. Informáciu potvrdili svedkovia, medzi nimi najviac rezonovala informácia od štyridsaťročnej ženy, ktorú v deň spáchania vraždy údajný vrah oslovil z rovnakého bicykla, po akom vyhlásili pátranie. Dotyčná sa ozvala zložkám s tým, že spoznala farbu rámu a detailne opísala muža, ktorý ju oslovil. Slučka sa začala pomaly sťahovať a polícia začala zadržiavať podozrivých.

Silné dôkazy?

V piatok polícia zadržala občana (39) Rumunska, ktorého však po vypočúvaní prepustila. Po pár hodinách sa na urgente v sto kilometrov vzdialenej nemocnici objavil vysoký muž so zraneniami tváre a rúk. Do nemocnice ho mal priviezť jeho brat, ktorý v Dubline robí taxikára. Lekári upozornili políciu, pretože sa im zdali podozrivé. Muža následne obmedzili na osobnej slobode a polícia prehľadala dom, v ktorom býval s manželkou a tromi deťmi. V stredu, po tom, čo zarmútená rodina pochovala milovanú Ashling, reportéri zachytili, ako z nemocnice vyvádzajú v putách muža - potenciálneho vraha. „Vyviedli ho zozadu, mal kapucňu a putá. Bol to zvláštny pohľad,“ povedal pre The Sun náhodný svedok. V The Times napokon napísali, že hlavným podozrivým je Slovák, proti ktorému čoskoro vznesú obvinenia. Vyšetrovanie pozorne sleduje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj slovenský zastupiteľský úrad v Dubline.

Z vraždy obvinili Slováka

Z vraždy írskej učiteľky Ashling Murphyovej obvinili 31-ročného slovenského občana Jozefa Pušku, dlhodobo žijúceho v írskom Tullamore. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Príslušník polície v stredu večer na súde predložil dôkazy a potvrdil vznesenie obvinenia. Počas vypočúvania Puška odpovedal akurát slovo „nie“. Slovákov obhajca požiadal o bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka. Uviedol, že Puška je slovenský občan žijúci z 200 eur na týždeň. Sudkyňa Catherine Stainesová poslala obvineného do vyšetrovacej väzby a 26. januára sa opäť postaví pred súd. Druhého muža vo veku 30 rokov, ktorého zatkli v stredu, prepustili bez vznesenia obvinenia.

V utorok sa uskutočnil jej pohreb, na ktorý prišli aj prezident Michael D. Higgins a premiér Micheál Martin. Pamiatku Murphy si na vigíliách uctili aj desaťtisíce ľudí naprieč Írskom aj na iných miestach. Po smrti Murphyovej sa v Írsku vystupňovali výzvy, aby sa v boji proti násiliu páchanému na ženách urobilo viac. Ministerka spravodlivosti Helen McEntee sa vyjadrila, že v marci plánuje zverejniť novú národnú stratégiu boja proti domácemu, sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu.