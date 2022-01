Človek si zvykne na všetko! Zdravotná sestra Magdaléna o skúsenostiach z covidového oddelenia

Na dlhé hodiny v ochrannom odeve si už mnohí zvykli. Napriek tomu, že v uniforme vyzerajú rovnako, sú jedineční a každý svoj príbeh prežíva inak. Medzi týchto zdravotníkov patrí aj Magdaléna, ktorá pracuje na internom oddelení Nemocnice AGEL Levoča od roku 2010.

„Na internom oddelení pracujem od roku 2010. V zdravotníctve som začala pracovať ako sanitár, neskôr zdravotný asistent a už tri roky pracujem ako zdravotná sestra,“ hovorí o svojom postupnom personálnom vývoji v zdravotníctve Magdaléna. S príchodom covidu sa zmenila starostlivosť o pacientov v rámci podávanej liečby. Predtým na internom oddelení prevládali pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami či pacienti s nízkymi hodnotami hemoglobínu, ktorých zdravotný stav nemal až také výrazné a nepredpokladané zmeny v krátkom čase ako bolo zaznamenané u pacientov liečených na ochorenie Covid-19.

,,Mnoho ležiacich pacientov potrebovalo pomôcť s polohovaním, čo je pre nejedného zdravotníka a zdravotníčku veľmi namáhavé. V ochrannom odeve sme od prebratia zmeny až do obedňajšej prestávky, čo sa pohybuje v rozmedzí 5 – 6 hodín. Pri výmene zmien si predávame informácie o pacientoch. Pacienti sú pre nás najdôležitejší a vždy sa pre nich snažíme urobiť všetko, čo je v našich silách. V prípade covidových pacientov sa často stáva, že ich zdravotný stav je nevyspytateľný a rapídne sa zhorší v priebehu niekoľkých hodín,“ opisuje pracovný postup na oddelení Magdaléna.

Ako uvádza v rozhovore s Martinou Pavlíkovou, tlačovou hovorkyňou AGEL SK, na oddelenie často prichádzajú s kolegami s obavou, čo bude. Či niekoho nového privezú, či niekto odíde, či budú niekoho napájať na kyslík, high flow, alebo bude musieť byť prevezený na iné oddelenie. Zhoršujúce sa stavy covidových pacientov sa prevážali na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. V tretej vlne to boli oddelenia mimo levočskej nemocnice, ktorá nemá na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny počas tretej vlny pandémie reprofilizované lôžka pre pacientov pozitívnych na ochorenie Covid-19.

„S kolegyňami si stále jednotlivé pracovné úkony v súvislosti so starostlivosťou o našich pacientov rozdelíme. Jedna chystá lieky a infúzie, ďalšia vysádza pacientov, aby sa im ľahšie dýchalo a pomáha im pri stravovaní. Spoločne so sanitármi a zdravotníckymi asistentami sme jeden tím a stále si navzájom pomáhame. Niektoré zdanlivo rutinné záležitosti sa v prostredí zdravotníctva môžu stať komplikovanými. Tak, ako naša práca. Práca v ochrannom odeve je iná, náročnejšia a obmedzujúca, no my sme už zvykli. Človek si zvykne na všetko,“ dodáva obetavá zdravotná sestra.