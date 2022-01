Podvodníci využívajú nepozornosť ľudí: Vydávajú sa za Slovenskú poštu, takto vás oberú o peniaze

Podvodníci, ktorí vás okradnú pod hlavičkou Slovenskej pošty, sú tu stále a sú čoraz šikovnejší. Najnovšie je „v kurze“ spôsob, keď očakávate platbu, ale v konečnom dôsledku peniaze odošlete vy a často nie malé. Ako to funguje a na čo si dávať pozor?

Ak sa snažíte niečo predať, je pochopiteľné, že do inzerátu uvediete všetky potrebné údaje vrátane kontaktu na vás. Ozve sa vám záujemca, ktorý vám vysvetlí, že si vec na fotkách prezrel a chce ju kúpiť. A zaplatiť vám cez Slovenskú poštu. Potiaľ je všetko v poriadku. Lenže v praxi vám príde link z podozrivej adresy. Už tu by ste mali spozornieť.

Keď kliknete, otvorí sa vám okno, v ktorom sú kolónky, číslo karty, dátum platnosti karty a CVC - trojčíselný bezpečnostný kód zo zadnej strany vašej karty. Pod tým všetkým je veľký nápis PRIJÍMANIE PEŇAZÍ, alebo prijať platbu. „Celý podvod je skrytý v tom, že klikáte na linky bez toho, aby ste si ich prečítali, a následne zobrazená stránka má skutočne vizuál veľmi podobný tomu, čo poskytuje Slovenská pošta,“ varuje Ondrej Macko, odborník na technológie.

Ako pokračuje, ak sa dostanete do tejto situácie, určite tieto údaje nezadávajte. Nemá to logiku - na zaslanie peňazí na vaše číslo účtu v banke treba len číslo účtu v banke a nič iné. Prípadne sa to dá robiť cez Paypal alebo iný dôveryhodný zdroj, ale určite na to netreba CVC z vašej platobnej karty!



Alena (64): Podviedli aj mňa

S podobným problémom sa na nás obrátila naša čitateľka pani Alena z Kežmarku (64). Bola podať na pošte dva listy do Ameriky. „Na ďalší deň mi prišla SMS zo SP, že moja zásielka stále čaká. Vysvetlila som si to tak, že listy neboli poslané, lebo treba doplatiť. Klikla som na link, ktorý bol pod textom. Otvorilo sa mi okno SP o doplatok 3,98 eura. Vôbec mi nenapadlo, že by to mohol byť podvod. Súvislosti s listami sedeli. Zaplatila som, keď tu zrazu mi prišla SMS o platbe v sume 238,16 eura.“ Ako dnes konštatuje, keď si uvedomila, čo sa stalo, bolo už neskoro.



Využívajú aj WhatsApp

Iveta Dorčáková, hovorkyňa

- Slovenská pošta upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa najnovšie zameriavajú na inzerujúcich občanov, kontaktujú ich cez aplikáciu WhatsApp pod zámienkou kúpenia tovaru a zabezpečenia poštového kuriéra, ktorý zásielku vyzdvihne. Predávajúcemu údajne pošlú peniaze vopred, ak cez falošný web vyplní svoje údaje vrátane bezpečnostných údajov z platobnej karty. Slovenská pošta preto vyzýva ľudí na ostražitosť, aby na podozrivé správy nereagovali a najmä aby nezadávali údaje svojich platobných kariet, ktoré môžu byť zneužité.