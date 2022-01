Je tu Blue Monday, najdepresívnejší deň roka: Tipy, ako zatočiť s náladou pod psa!

Keď je v januári počasie stále mrazivé a noci dlhé, je celkom normálne cítiť sa trochu mrzuto či bez motivácie. Ako každý rok, aj na tentoraz sa práve v januári objavuje najdepresívnejší deň roka - modrý pondelok.

Najdepresívnejší deň roka pre obyvateľov krajín severnej zemskej pologule - tretí pondelok v januári - pripadol na dnes. Známy je aj pod názvom Blue Monday, teda modrý pondelok. Prišiel s ním a aj s matematickým vzorcom na jeho vypočítanie anglický psychológ Dr. Cliff Arnall z Cardiffu v roku 2005. Prvýkrát sa najdepresívnejší deň roka pripomínal 24. januára 2005.

Najdepresívnejší deň roka a jeho dátum sú vypočítané za použitia rôznych faktorov, ako sú dni od poslednej výplaty, dni do ďalších sviatkov, bežná teplota, dĺžka denného svetla a počet večerov strávených doma v mesiaci. Ako dopĺňa portál The Sun, niektoré faktory zahŕňajú čas, ktorý ubehol od Vianoc a čas, kým začnú ľudia porušovať svoje novoročné predsavzatia a stratia motiváciu. Popri týchto motívoch stojí za konceptom modrého pondelka podľa informácií TASR z roku 2016 aj marketingový zámer, a to podnietiť ľudí, aby už v januári začali kupovať letenky a cestovať. Za konceptom stojí zahraničná cestovná kancelária.

Ako sa s ním vysporiadať?

Portál The Sun odporúča cvičenie, začať niečo, čo ste chceli vyskúšať už dávno, užiť si čas strávený s ľuďmi, ktorých máte radi. Dobrým spôsobom, ako zatočiť so zlou náladou v tento deň, je spomínané cvičenie a vyhýbanie sa prejedaniu. Ak sa však na pohybovú aktivitu necítite, britský portál odporúča urobiť si doma filmový večer. V prípade, že bojujete s pocitmi depresie už dlhší čas, mali by ste vyhľadať prítomnosť lekára, člena rodiny, alebo kamaráta.