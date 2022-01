Rodina z východu zápasí s ťažkými diagnózami dcérky Sofinky: Snívame, že raz pobeží za kamarátmi

Do vienka dostala ťažký osud. Maličká Sofia (2) z Bunkoviec (okr. Sobrance) od narodenia zápasí s množstvom chorôb, ktoré ju oberajú o radostné detstvo.

Diagnostikovali jej totiž hydrocefalus, detskú mozgovú obrnu a poruchu ciev či pľúc. Starostlivá mamina Martina (24) s otcom Mariánom (25) sa snažia dcérke pomôcť, ako len vedia. Z ich rodičovského príspevku však nedokážu zabezpečiť adekvátne rehabilitácie, ktoré by jej raz mohli pomôcť postaviť sa na vlastné nohy.

Sofinka (2) sa podľa mamy vypýtala na svet v júni 2019. Po chvíľach radosti však prišiel strach. „Doktor nám oznámil, že mi museli urobiť cisársky rez, pretože Sofia má veľkú hlavičku,“ spomína Martina. To, či je s dcérkou všetko v poriadku, jej lekári nemohli okamžite povedať.

„Na ďalšie ráno mi oznámili, že má hydrocefalus a že ju čaká operácia. Po pôrode ju lekári umiestnili do inkubátora na týždeň. Neskôr trikrát podstúpila operáciu, pri ktorej jej zaviedli hadičku z hlavičky, kde sa jej hromadil mok, do močového mechúra. Zatiaľ ju tak musí mať,“ povedala Martina. Neskôr s manželom zistili, že dcérka má slabú chrbticu a nevie sa postaviť na nôžky.

Ďalšia rana

Dievčatku diagnostikovali aj poruchy ciev, srdiečka či pľúc a neskôr aj detskú mozgovú obrnu. „Na odporučenie neurologičky sme začali navštevovať rehabilitačné centrum dvakrát do týždňa. Cvičíme až do dnešného dňa každý deň. Absolvovali sme aj rehabilitačný pobyt, naša Sofinka robí maličké pokroky, má už skoro 3 rôčky, no stále sa nevie postaviť. Je smutná, že sa nedokáže hrať s kamarátmi, keď vidí, ako oni behajú a ona nemôže,“ plače mama.

Rodičov trápi, že rehabilitácie pomáhajú, no nemôžu si ich dovoliť. Vďaka pomoci iných sa podarilo zaplatiť dcérke jeden pobyt. „Bavilo ju to, a vďaka pobytu sme spozorovali veľké zmeny. Očný kontakt je o mnoho lepší, je uvoľnenejšia,“ priznala mama. Ako hovorí, začali liečbu Vojtovou metódou, v ktorej by chceli pokračovať.

„Nemáme inú možnosť, než sa obrátiť na dobrých ľudí, aby sme vyzbierali peniažky na rehabilitácie, ktoré veľmi potrebuje. V aktuálnej situácii, keď poberáme obaja s manželom len rodičovský príspevok, si na procedúry nie sme schopní našetriť. Okrem Sofinky máme doma ďalšie dve deti, ktoré sú Mariánove. Nechceme čakať dva, alebo viac rokov, kým si našetríme, keď už bude pre Sofiu neskoro,“ zosmutnie.

Pár žije s Mariánovými rodičmi, sú oslobodení od nájmu, no platia ostatné výdavky vrátane energií či benzínu do auta, ktorý potrebujú na cesty k lekárom. Marián kedysi robil v elektrárni, teraz si, žiaľ, nevie nájsť prácu. „Ja som vyrastala v detskom domove, nemám ani matku, ani otca, nemáme sa na koho iného obrátiť," dodala.



