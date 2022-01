Kuriózny prípad z Myjavy: Bývalý farár ich vložil do Nového Času a odkráčal, taký bizár pracovník SBS ešte nezažil

Policajti z Myjavy riešili mimoriadne kuriózny prípad. Krádež bývalého farára v obchode! Na túto bizarnosť nás upozornil tamojší pracovník SBS, ktorého správanie bývalého kňaza veľmi pobúrilo.

Muž, ktorého zamestnanci obchodu monitorovali už dlhší čas, ukradol dvakrát krížovky, ktoré si nenápadne vložil do Nového Času a tváril sa, že ide o prílohu nášho denníka. Keď to urobil po tretí raz, esbéeskár ho zadržal.

Celý prípad sa stal ešte koncom minulého roka. „Už dlhší čas sme monitorovali miestneho bývalého farára. Dvakrát nám ukradol krížovky, ktoré si vopchal do programu, ktorý bol v Novom Čase. Tváril sa, že to bola príloha. Čo bola, samozrejme, krádež. Dvakrát sme mu to odpustili, no tretí raz sme ho zadržali,“ opísal prípad pracovník bezpečnostnej služby, ktorý zavolal policajtov. Esbéeskára však veľmi prekvapilo, aký bol bývalý farár nepríjemný. Pracovník SBS si natočil aj video, ako mu farár ušiel do auta.

„Ukradli ste krížovky za 0,75 eura a ušli ste mi z kancelárie. Čo je toto za jednanie? Beriem ohľad len na to, že ste farár. Mohol som na vás použiť donucovacie prostriedky. Vytlačili ste ma z kancelárie. Ja som vás obvinil z krádeže. Správajte sa ako človek, pane, vy ste bývalý farár,“ povedal duchovnému esbéeskár. Klerik sa však bránil. „Rozumiete mi, že to tam bolo vložené, o chvíľku príde môj právnik a uvidíte,“ kričal na esbéeskára s tým, že si takéto správanie vyprosí.

Jeho baran útočil na ľudí

Tento bývalý evanjelický farár nie je verejnosti neznámy. Nový Čas o ňom písal pred 2 rokmi, keď choval barany. Jeden z nich napadol starenku (82), ktorá sa musela podrobiť operácii. Baran ohrozoval tamojších ľudí a tiež policajtov, ktorí prišli na miesto činu. Farár vtedy barana nechal usmrtiť. Na bývalého evanjelického kňaza sme sa pýtali aj jeho nadriadeného. „Ja už jeho nadriadený nie som. Pán farár mal niekoľko disciplinárnych trestov a ako farár už u nás nepôsobí,“ povedal námestný farár Ľubomír Batka.