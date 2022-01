Matuzalemovia, ktorí sú našou pýchou: Ako žijú najstarší obyvatelia v slovenských zooparkoch?

Sú pýchou aj okrasou! Zoologické záhrady po celom Slovensku sa môžu pochváliť tými najrozmanitejšími obyvateľmi zvieracej ríše.

Niektoré tam prídu po narodení, iné sa v našej zoo narodia a prežijú celý život. Najväčšou oporou pre nich sú práve chovatelia, ktorí sa im denne venujú a zveľaďujú im prostredie, v ktorom žijú. Mnohé zvieratká sa dožijú úctyhodného veku. Nový Čas zisťoval, akí najstarší obyvatelia žijú v našich zoo a ako sa im darí.

Orol stepný, 59 rokov, Bojnice - Samca vyhodila

V Národnej zoo Bojnice je najstarším zvieraťom samička orla stepného, ktorá sa vyliahla v roku 1963 a v súčasnosti má 59 rokov. Do bojnickej zoo prišla v roku 1996 zo zoologickej záhrady v nemeckom Magdeburgu. Pôvodne prišla i so samcom, nad ktorým však preberala dominanciu, a preto musel spoločnú expozíciu s ňou opustiť. Napriek vysokému veku je v dobrej kondícii a patrí k pýcham bojnickej zoo. Ide o vzácny druh dravých vtákov, patriacich do rodiny jastrabov. V súčasnosti sú zaradené do Červenej knihy, pretože sú na pokraji zániku.

Šimpanz Uschi, 41 rokov, Bratislava - Starostlivá mama

Najstaršou obyvateľkou bratislavskej zoo je samica šimpanza učenlivého Uschi, ktorá sa v tejto zoo narodila v roku 1981. Uschi je nekonfliktná, dobrosrdečná samica, ktorá v skupine pôsobí ako „urovnávačka“ konfliktov. Chovateľom vždy netrpezlivo hlási, že je čas kŕmenia.

Pavučiak Louie, 33 rokov, Spišská Nová Ves - Prišiel zo Zlína a ostal

V novoveskej zoo je najstarším zvieraťom pavučiak stredoamerický mexický. Volá sa Louie a narodil sa v mexickej voľnej prírode. Na Spiš prišiel zo zlínskej zoo pred vyše 20 rokmi. Bežne žije v hustých lesoch, živí sa ovocím, orechmi, listami, výhonkami stromov, hmyzom a vtáčími vajcami. Ide o najväčšiu opicu Ameriky. Spoločne s gibonmi patrí k primátom, ktoré sa v korunách stromov pohybujú najobratnejšie. Svojím telom sa podobá na pavúka. Chvost používa ako piatu končatinu.

Kôň Astra, 31 rokov, Košice - Na svet priviedla 8 žriebät

Najstarším zvieraťom v tejto zoo je kobyla huculského koňa menom Astra. Má takmer 32 rokov. Počas svojho produktívneho života priviedla na svet osem žriebät. Huculské kone boli vôbec prvými zvieratami, ktoré košická zoo chovala. Do roku 2009 zoo fungovala aj ako génová rezerva pre toto pôvodné plemeno.

Korytnačka Darlo, 32 rokov, Liptovský Mikuláš - Má vyhrievanú podlahu

Najstarším obyvateľom zoo v Liptovskom Mikuláši je suchozemská korytnačka ostrohatá menom Darlo. Má 32 rokov a váži viac ako 35 kíl. Vo vonkajšom výbehu je od júna do augusta, keď sú teploty najvyššie. Inak musí byť v interiéri, kde má vyhrievanú podlahu.

Mačiak Betka, 16 rokov, Stropkov - Vdova z východu

Najstarším zvieratkom je tu samička mačiaka zeleného. Volajú ju Betka a narodila sa v roku 2005 v Zoo Liberec. Jej partner nedávno uhynul vo veku 17 rokov. Mačiaky zelené sa v divokej prírode, ale aj v zajatí dožívajú zhruba len 13 rokov pre veľkú náchylnosť na rôzne infekcie. V Stropkove však nebol doposiaľ potrebný žiaden veterinárny zásah.