V Plešivci sa do bývalej ubytovne sťahuje 36 šťastlivcov: Nikoletin krásny darček k Vianociam aj narodeninám!

Dvojnásobný darček! Mladá rodina z Gemera aj s malou dcérkou sa teší z kľúčov od bytu. Z rožňavského podnájmu sa už čoskoro presťahujú do vynovenej obecnej bytovky. Podobnú radosť má aj ďalších 35 šťastlivcov. Ide o najväčší z viacerých úspešných projektov v Plešivci neďaleko okresného sídla.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V zrekonštruovanej bývalej železničnej ubytovni získalo strechu dokopy až 36 spokojných nájomníkov. Jednými z nich sú Nikoleta (31) s partnerom Jozefom (30) a 21-mesačnou dcérkou Vandou. Rodinka to berie ako dodatočný darček k Vianociam a v podstate aj Nikoletiným 31. narodeninám, ktoré slávila 3. januára. "Bývali sme 2,5 roka iba v podnájme a za dvojizbový byt sme platili 340 eur. Verím, že teraz to bude lacnejšie a navyše sme získali tretiu izbu. Toto nové bývanie je neďaleko Paškovej, kde žijú naši rodičia a priateľ to má z Plešivca do práce v Gemerskej Hôrke naozaj na skok. Čakajú nás aj príjemné starosti, lebo nábytok ešte len dokúpime, ale sťahovať by sme sa chceli už v januári," povedala Nikoleta.

Ich byt má plochu 63 metrov štvrocových, je úplne prerobený a hoci zatiaľ ešte nemajú vypočítané nájomné a ani zálohy za médiá, mali by to bez problémov zvládnuť. Táto rodinka bola v poradovníku, ale príjemnú správu o výbere sa dozvedela len začiatkom decembra.

Starostka Plešivca Iveta Šušánová doplnila, že ich najväčším projektom je práve tento bytový dom v bývalej železničnej ubytovni oproti stanici. "Budova chátrala už asi 20 rokov. Náklady na rekonštrukciu aj s technickou vybavenosťou vyšli na 1,8 milióna eur, prostriedky sme získali z ministerstva dopravy a aj Štátneho fondu rozvoja bývania. Príspevok obce bol zhruba 50-tisíc eur a nájde tu bývanie 36 rodín," povedala starostka.

Za rok a pol zrekonštruovali tri jednoizbové, 22 dvojizbových a 11 bytov s tromi izbami. Žiadostí mali vyše sto, pričom žiadatelia museli mať pravidelný príjem a nemohli vlastniť inú nehnuteľnosť. Prevažne išlo o mladé rodiny, no aj o dôchodcov nielen z Plešivca, ale aj okolia. V obci sa už podarilo skolaudovať aj budovu zdravotného strediska s viacerými ambulanciami. Dokončili výstavbu zberného dvora a ponúkajú možnosti aj pre individuálnu výstavbu.