Pred košickým cintorínom parkovali aj pracujúci, vedenie má nové plány: Premena najväčšieho pietneho miesta Slovenska

Mesto Košice a Správa mestskej zelene Košice (SMsZ) plánujú výraznú zmenu košického pietneho miesta. Kompletnou premenou má prejsť aj samotný vstup do najrozsiahlejšieho slovenského cintorína, ktorý má obohatiť aleja stromov. Vedenie SMsZ tu plánuje zriadiť aj kaviareň, resp. bufet.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Veľkou zmenou prejde aj spôsob parkovania, ktorý je podľa vedenia cintorína často zneužívaný. Investície do vynovenia sa majú pohybovať okolo 1,5 milióna eur. Uplynuli už dva roky odkedy Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach prevzala do svojej správy košický Verejný cintorín a Krematórium po tom, ako spoločnosť Rekviem v novembri 2019 skončila dvadsaťročná nájomná zmluva.

Riaditeľka SMsZ Marta Popríková pripomenula, že na Verejnom cintoríne už za dva roky realizovali viaceré investície. Vybudovali nové kolumbárium, vynovili kancelárie a šatne pre zamestnancov. Tí dostali nové náradie a zakúpili aj pohrebné autá. Ešte pred Vianocami tam chceli odovzdať aj opravené schodisko a na jar chcú zrenovovať osvetlenie. Plánujú aj zriadenie kaviarne, resp. bufetu. Ako dodala, komplexne plánujú zmeniť aj súčasný spôsob parkovania. "Naše parkovisko pred cintorínom je obsadené už skoro ráno, keď ho využívajú aj vodiči, ktorí si tam nepotrebujú nič vybaviť. Chceme ho preto spoplatniť, pričom úvodné dve hodiny by boli bezplatné. Táto doba by mala plne postačovať na pietnu spomienku pre svojho blízkeho alebo pre účasť na pohrebe," vysvetlila riaditeľka.

Návštevníci cintorína sa môžu tešiť aj na výraznú zmenu. Mesto Košice v spolupráci so SMsZ plánuje kompletne vynoviť vstupnú časť Verejného cintorína z Cintorínskej ulice. Podľa Popríkovej je v pláne rekonštrukcia parkoviska, trhovisko a skrášlenie priestoru od vstupnej brány cintorína až po centrálny kríž. Tieto zmeny budú vychádzať z výsledkov spomínanej architektonickej súťaže, v ktorej uspel prešovský architektonický ateliér STOA. Tí sa už predtým podieľali na obnove cintorína v prešovskej lokalite Šváby.

Ich predstavy by do praxe mala aj v Košiciach pretaviť víťazná firma z verejného obstarávania na obnovu Verejného cintorína. To mesto plánuje vyhlásiť na jar, pričom predpokladaná hodnota tejto zákazky by sa v závislosti od konečnej podoby projektu a aktuálnych cien stavebných materiálov mala pohybovať okolo sumy 1,5 milióna eur. Ak nenastanú nepredvídané okolnosti, návštevníci Verejného cintorína sa jeho vynoveného vstupu dočkajú ešte pred Dušičkami.

Čo sa zmení na Verejnom cintoríne?

- kompletne sa vynoví vstupný priestor

- rozšíri sa rampové parkovisko, kde vznikne až 74 parkovacích miest

- na autá budú dohliadať bezpečnostné kamery, pribudnú aj parkovacie senzory

- na parkovisku bude úsporné LED osvetlenie a tri nabíjacie automaty pre elektromobily

- predajné stánky na trhovisku budú mať nový jednotný vizuál

- plocha medzi parkoviskom a vstupom na cintorín bude vyzerať ako park

- vysadia sa tam stromy a umiestnia lavičky, čím vznikne aj oddychová zóna

- námestíčko pred obradnou sieňou, ktoré slúži aj ako vstup do Urnového hája, spríjemní zelený ostrovček so stromoradím, kvetinovou výzdobou a lavičkami

- symbol piety v priestore pri centrálnom kríži sa zvýrazní použitím prírodných materiálov.