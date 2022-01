Veľké plány starostky obce na brehu Domaše: Novú Kelču chcú zveľadiť za 8,8 milióna

Ak to vyjde, bude to veľká paráda. Domaši chcú vrátiť zašlú slávu viacerými projektami. V stredisku Nová Kelča majú v úmysle postaviť novú rozhľadňu, chatky, či park rodákov. Domaša bola za socializmu jedným z najväčších lákadiel. Počas uplynulých dvoch letných sezón sa ruchom začala čiastočne podobať na niekdajší turistický ťahák.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ako jednej z mála, tejto časti východného Slovenska pomohla pandémia. Slováci prestali vo veľkom cestovať do zahraničia a znova začali objavovať Slovensko. Na Domaši si však uvedomujú, že sa treba pripraviť aj na budúcnosť. Starostka obce Nová Kelča (okr. Vranov nad Topľou) pripravila viacero plánov. “Našu oblasť by sme radi zmodernizovali. Pripravujeme podklady na to, aby sme na brehu mohli vybudovať rozhľadňu, lávku, ktorá bude spájať dva brehy, minizoo, labyrint so zakomponovanými obcami v okolí Domaše, alebo nové kempingové domčeky, cyklochodník, opravu historického kostolíka aj okolia, či úpravu pláže,” vysvetlila starostka Mária Telepúnová. Podľa nej je aktuálne najväčším problém dohoda so Slovenským vodohospodárskym podnikom(SVP).