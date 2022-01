Originálna požičovňa Bratislavčanky Jany pre najmenších: V Hračnici fičia autá, knižky aj detské kuchynky

Aj vaše dieťa môže mať kopec hračiek a nemusíte sa báť, že sa vám doma budú zbytočne kopiť. Bratislavčanka Jana Divišová (35) zaplátala dieru na trhu a je majiteľkou prvej požičovne hračiek na Slovensku - Hračnice. Ako vznikol tento nápad a ktoré kúsky pre ratolesti patria medzi najobľúbenejšie?

Keď mal Jankin (35) syn asi dva roky, prišla na to, že ho všetko baví len krátky čas. „Keďže som chcela k rodičovstvu pristupovať ekologickejšie, kupovala som iné hračky cez inzeráty a v kuse som vypisovala,“ spomína podnikavá mamička. Pred tromi rokmi sa so synom raz vybrala do knižnice, kde bol detský kútik. Kým sa drobec zahral, ona si vymenila knižky. „Potom mi napadlo, čo keby niečo takéto existovalo aj s hračkami, že niekde prídem, len to vymením a hotovo,“ hovorí Janka o nápade. Myšlienka sa zapáčila aj jej manželovi a o mesiac už podpisovali zmluvu na nájom priestoru. Tak na Slovensku vznikla prvá Hračnica.

Ako to funguje

Podľa slov Divišovej kladú v Hračnici na prvé miesto dôslednú hygienu - najmä vzhľadom na obdobie, v ktorom žijeme. Údržba hračiek či knižiek prebieha trojfázovo. „Najprv skontrolujeme bezchybný stav, potom umyjeme savom a nakoniec používame germicídny žiarič, ktorý sa používa na dezinfekciu operačných sál,“ vyratúva.

Keď si chce niekto požičať hračku, na webe si najprv vykliká registráciu. V Hračnici si overia, či ide o skutočného človeka a až potom sa záujemca stáva jej členom. Veci si možno popozerať priamo na stránke, prípadne v bratislavskej prevádzke. „Je tu vystavený model z každej jednej hračky, ktorú máme. Dieťa sa môže s hračkami zahrať aj u nás v showroome a rodič často príde na to, že ho zaujímajú iné hračky, ako mu kupuje,“ vysvetľuje Janka. Cez online objednávku neplatí klient žiadne poplatky. „Nemáme nastavené pokuty, ak niekto nemôže niečo vrátiť v daný deň. Nič sa nestane, ak sa to vráti o jeden či dva dni neskôr,“ prízvukuje. Výpožičná doba je týždeň, spôsobov vrátenia je viacero - aj osobne či kuriérom.

Prvými kúskami v požičovni boli hračky pre najmenších od 0 do 4 rokov. Dnes tu však nechýbajú ani vedecké hračky či stavebnice a kúsky, ktoré cibria jemnú motoriku. „Sú hračky, ktoré sú veľmi obľúbené. Napríklad autá alebo veľké hračky, ktoré sú drahé, ako napríklad obchodík, kuchynka, kozmetický stolík. Rodičia si ich požičiavajú, lebo nevedia, či to ich dieťa zaujme a či to majú kúpiť. Potom sú istoty ako domčeky na kľúčiky so zvončekom, s bábikami, čokoľvek, čo je budova, ktorá sa dá zamykať, odomykať,“ vymenúvas tým, že požičiavajú aj DVD-čka pre deti.

