Slováci si nevedia predstaviť Silvester bez ohňostroja aj napriek utrpeniu zvierat: Čo spôsobujeme počas bujarých osláv?

Pre nás zábava, pre nemé tváre utrpenie. Väčšina ľudí si nevie predstaviť oslavy Silvestra bez ohňostroja či petárd. Svetlo a hluk ohňostrojov však spôsobujú muky zvieratám, a to nielen domácim, ale hlavne tým v útulkoch, karanténnych staniciach, zoologických záhradách a v horách.

„Zvieratá, ktoré žijú v mestách a dedinách, sú čiastočne zvyknuté na svetlá, a to z pouličných osvetlení či áut. Samozrejme, že aj im veľmi ubližujú ohňostroje, ale divé zvieratá v prírode svetlá a ani nič podobné nepoznajú, a tak môžu byť silvestrovské oslavy pre viaceré tragické. Ľudia by si skôr mali užiť ten prírodný ohňostroj. Pozrieť sa hore na oblohu a kochať sa žiariacimi hviezdami,“ povedal prírodovedec Miroslav Saniga.

Zvieratá v zoo

„Tak, ako aj po minulé roky, aj v závere tohto roka žiadame ľudí, aby mysleli na zvieratá a neodpaľovala ohňostroje, petardy a rakety. A to nielen tie naše, ale aj voľne žijúce druhy,“ povedala Nika z kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši. „Chápeme, že „zábavná“ pyrotechnika je krásnym vizuálnym zážitkom pre ľudí, no pre všetky zvieratá predstavuje stres. Je to teda zábava, ktorou iným ubližujeme, a to aj domácim, hospodárskym či divým zvieratám,“ doplnila Nika.

Operence vo voľnej prírode

Každý rok zostáva po Silvestri v lesoch množstvo zranených či mŕtvych zvierat, a to aj vtákov. „Vtáky sú oveľa citlivejšie ako my. Majú výborné sluchové ústrojenstvo a to srdiečko je vystavené oveľa väčšiemu stresu ako u ľudí. Takže môže dostať častejšie aj infarkt. Ohňostroj môže vtákov vyplašiť. Opustia miesto, kde spia, potom môžu zablúdiť, nemajú sa kde uchýliť a zomrú zamrznutím, alebo sú ľahkou korisťou pre predátorov,“ vysvetlil Saniga s tým, že v strese a tme môžu operence naraziť do stromov, ťažko sa zraniť, alebo aj zahynúť.

Divé zvieratá v horách

Takmer všetky zvieratá majú omnoho citlivejšie zmysly ako ľudia. Výbuchy a svetelné efekty im okrem poškodenia zmyslových orgánov môžu vyvolať rad chorôb spôsobených stresom. „Gravidné cicavce môžu dokonca potratiť a samice opustiť mláďatá. V prípade medveďa a jazveca môže nastať prerušenie zimného spánku. U druhov, ktoré nehibernujú, vyvolávajú výbuchy nadmernú fyzickú aktivitu. V sťažených zimných podmienkach sa tak u divo žijúcich zvierat výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania,“ uviedol Jaroslav Slašťan zo Štátnej ochrany prírody SR.

Psy a mačky v útulkoch

„U nás v karanténnej stanici vidíme na vlastné oči, ako trpia psy aj mačky počas silvestrovských osláv. Často prichádza aj k ich zraneniam, a to nielen v kotercoch. Stalo sa, že pes aj ušiel a napichol sa na plot. A treba dodať aj to, že najviac psíkov k nám vozia práve po Silvestri, kedy sa zľaknú a utečú zo svojich domovov,“ povedala ošetrovateľka Lucia.

Upozornenie aj od ochranárov

V územiach 3. a vyššieho stupňa ochrany je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb. Na území ochranného pásma a v 2.stupni ochrany sa s výnimkou vyhradených miest, ako napr. zastavané územia obcí v ochrannom pásme národného parku, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Nadmerný hluk v podobe výbuchov, svetelných efektov, častokrát zosilnený efektom odrazu od skalných útvarov, môže pre chránené no i nechránené druhy živočíchov spôsobovať nadmerný stres s následkom nekontrolovaného správania.