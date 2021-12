Infektológ Sabaka: Darí sa nám vyliečiť 80 až 90 % pacientov s Covid-19

Na Klinike infektológie na Kramároch sa im spolu s kolegami z anestéziológie a iných kliník, sestričkami, sanitármi, vojakmi a dobrovoľníkmi darí vyliečiť 80 až 90 % pacientov s ochorením COVID-19.

Na sociálnej sieti to uvádza infektológ Peter Sabaka s tým, že väčšina z nich to zvládne na bežnej oxygenoterapii, pri ktorej dostávajú do 15 litrov kyslíka za minútu. Ak to nestačí, nastupuje podľa neho liečba vysokoprietokovým kyslíkom (50 litrov za minútu), ktorá je náročnejšia na vybavenie aj ošetrovateľskú starostlivosť, ale pacient je pri nej pri vedomí, sám sa naje, číta si. Ak ani to nestačí, nastupuje umelá pľúcna ventilácia, uvádza Sabaka. "Pri nej ale, žiaľ, polovica pacientov neprežije. Ak nejaký pacient na našej klinike vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu, väčšinou je na ňu napojený u nás a následne je prevezený na kliniku anestéziológie, kde sa na liečbu pacientov na UPV špecializujú," píše Sabaka.

Dodáva, že pre vyťaženosť anesteziologických kliník posledné týždne v spolupráci s klinikou anesteziológie liečia pacientov na umelej pľúcnej ventilácii aj oni na ich JIS. "A sme celkom úspešní. Podarilo sa nám napríklad od UPV úspešne odpojiť pacienta, ktorého sme museli intubovať pred viac ako dvoma týždňami. Veľmi nás to teší.Držte nám a pacientovi palce a modlite sa, kto môžete, aby všetko dobre dopadlo," uzatvára.