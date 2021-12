Nemocničný rekordér má za sebou neskutočný 130. odber: Peter pustil žilou už 58,5 litra krvi

Klobúk dole pred jeho výkonom! Pravým rekordérom so šľachetným srdcom je Peter Šebök (54), ktorý v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) pracuje na oddelení dopravy a informačných služieb.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Držiteľ Diamantovej plakety a Kňazovického medaily na aktuálnej Adventnej kvapke daroval krv už pri 130. odbere. Celkovo mu odtieklo až 58,5 litra najcennejšej tekutiny. Pravidelné odbery sú preňho naozaj úplnou samozrejmosťou a vášňou. "Dalo by sa povedať, že až takou povolenou drogou. Prirovnal by som to k abstinenčným príznakom, keď som dlhšie nebol na transfúzke. Ide o také napätie, ktoré si žiada pustiť žilou. Pamätám si aj na môj prvý odber, ktorý bol 12. apríla 1989. Mal som 21 rokov a inšpiroval ma známy seriál Sanitka. Pracoval som vtedy ako závozník a išli sme viacerí. Ja som však zotrval až doteraz a aj keď mám už dosť dopichanú pravú ruku, nebanujem," vraví rekordér, ktorý po odbere nemal nikdy žiadne mrákoty. Práve naopak, len dobrý pocit.

"Kedysi sa skôr ležalo a ruku ste mali v takom otvore, no keď ste sa potom postavili, mohlo niekomu prísť aj nevoľno," vysvetlil pravidelný darca, ktorý okrem krvi daroval aj plazmu. "Namiesto piatich minút to trvalo aj dve hodiny.Sám som už nedávno potreboval krv po operácii, lebo som mal úraz. Na odbery chodievam pravidelne, no ak sú špeciálne výzvy, tak tiež neváham," dodal Šebök.

Viac o Kvapke

"Už druhý rok po sebe prežívame veľmi náročné predvianočné obdobie. Míňajú sa zásoby krvi, bez ktorých nevieme pomáhať našim pacientom. Hoci je lockdown, ktorý neumožňuje organizovať populárne spoločné firemné odbery, v mene našich pacientov pozývame ľudí, aby prišli v rámci Adventnej kvapky a darovali ten najvzácnejší dar. Nikto z nás nevie, kedy krv budeme potrebovať my sami alebo naši blízki," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik. Darcov tentoraz sprevádza maskot Mikuláša, pri ktorom si po odbere možno spraviť adventnú fotografiu.

Odporúčania pre darcov

- môžu sa stať očkovaní a aj tí, ktorí sa naň chystajú

- darovať krv možno najskôr 14 dní po očkovaní (Pfizer, Moderna) a 28 dní (Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Sputnik V)

- po darovaní krvi možno absolvovať očkovanie za 24 hodín

- ak sa do 14 dní po darovaní krvi objavia príznaky respiračného ochorenia, treba kontaktovať transfúzku