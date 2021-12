Jedinečná atrakcia v Skalke nad Kremnicou: Výstup na ľadopád zvládnu aj deti!

Skalka nad Kremnicou (okr. Žiar nad Hronom) má ďalšiu zimnú atrakciu. Priamo pod presklenou vyhliadkou v areáli Via ferratový svet sprístupnili širokej verejnosti takmer 20 metrov dlhý ľadopád.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Lezeckú stenu pripravila samospráva Kremnice s Horskou záchrannou službou. S jej prípravou začali už v lete, no až teraz nastali ideálne podmienky na adrenalínovú zábavu. Ľadolezenie je na Slovensku možné len na pár miestach a iba niekoľko mesiacov v roku. Preto sa teší veľkej obľube. Pritom ľadopád na Skalke sa nachádza iba niekoľko desiatok metrov od parkoviska. „Prioritou bolo vytypovať také miesto, ktoré by bolo prístupné širokej verejnosti, nie iba lezcom,“ povedal Pavol Klobušník, jeden z realizátorov tohto projektu, s tým, že s výrobou ľadopádu začali ešte v lete a to pritiahnutím vody ku skale.

Zakopaných bolo približne 250 metrov hadíc a samotné zaľadnenie potom prebiehalo v decembri. Keďže počasie im prialo, zaľadnenie trvalo zhruba 10 dní. Podľa Horskej záchrannej služby prostredie Skalky poskytuje pre ľadopád ideálne podmienky. „Bolo to tu super. Kiežby vydržal mráz čo najdlhšie, bolo by to skvelé,“ povedal Dávid.

Pri výške 1 200 metrov, severozápadnej expozícii a umiestnení v najchladnejšej doline na území je predpoklad, že ľadopád vydrží až do marca. Počas našej návštevy sme na ľadopáde zastihli niekoľko adrenalínových nadšencov, medzi ktorými nechýbali ani deti. Všetci zvládli výstup bez problémov a dobre sa pri tom zabavili.