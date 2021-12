Po deťoch zo Žiliny sa nedali zahanbiť ani ďalší Slováci: Lilly postavila psa Rockyho, Lukáš s Kikou mohutného predátora

Radosť zo zimného počasia nekončí. Mnohí Slováci si tento rok užili klasické biele Vianoce a našli sa aj tí, ktorí sneh vítali ešte o čosi skôr.

Bielu snehovú pokrývku využili naplno! Len čo začalo snežiť u čitateľky Anny, už-už vyrážala s vnúčatami do parku, kde postavili ukážkového snehuliaka. Trochu netradičnejšej témy sa chytila Lilly (5) so svojím ockom, ktorí pochádzajú zo Žiliny. Spoločnými silami postavili snehuliaka Rockyho z labkovej patroly. Zahanbiť sa nedal ani čitateľ z Veľkých Kostolian, ktorý vytvoril spolu so synom Lukášom a dcérkou Kikou 8 metrov dlhého krokodíla.