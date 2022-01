Košičan premenil most na galériu legiend: Erik zvečnil Mekyho i Lasicu netradičným spôsobom

Umeniu a tvorbe sa medze nekladú. Erik (38), ktorý odmlada miluje grafity a spreje, sa počas pandémie rozhodol skrášliť most vedúci z mesta na jeho rodné Sídlisko Dargovských hrdinov. Na pilieroch mosta, okolo ktorých denne prechádzajú mnohí Košičania, vytvoril umelecké diela.

V lete tu pribudlo netradičné vyobrazenie Milana Lasicu († 81), prednedávnom zase farebný portrét Mekyho Žbirku († 69). Autor hovorí, že sa takto chcel poďakovať týmto slovenským legendám za ich prácu a obetavosť. Je presvedčený, že žiadni sprejeri sa jeho diel, ktoré vydržia aj ďalších 25 rokov, nijako nedotknú.

Ešte ako mladý začal s graffiti, street-artom i umeleckou maľbou. Košičan Erik (38) sa pouličnej maľbe venuje už 23 rokov. Talent využil aj na skrášlenie všedného okolia mosta pod sídliskom Dargovských hrdinov v Košiciach, kde začína vyrastať nezvyčajná galéria slovenských osobností. V lete tu pribudlo vtipné, no úctivé vyobrazenie legendárneho humoristu, dramatika a herca Milana Lasicu. Ako priznal Erik, aj v ňom zanechali jeho filmy, rozprávky a relácie silné a vrúcne spomienky na detstvo a mladosť. “Nechcel som ho vyobraziť len ako šedý portrét, aby to nebolo nič vážne. Chcel som, aby to bolo aj komické, niečo, čo by aj on bral s dávkou nadsázky a širokým úsmevom na tvári, aby to bolo komické, keďže sám bol komikom. Myslím si, že by aj on chcel, aby si ho takto vtipne ľudia pamätali,” opísal Erik svoj motív.

Na stĺpoch pod mostom prednedávnom pribudol ďalší obraz speváka a skladateľa Miroslava Žbirku. “Je to vytvorené práve na jeho počesť. Bol neodmysliteľnou legendou slovenského popu. Dokonca si pamätám, ako som sa ešte ako žiak na hudobnej výchove učil jeho piesne a texty. Aj keď dnes počúvam hlavne hip-hop a funky hudbu, jeho piesne sa mi vždy páčili, sú proste ikonické. Veľmi si vážim jeho prínos,” uviedol Erik. Pod farebným Žbirkom je napísaná aj časť jednej z najznámejších piesní Žbirku, ktorú naspieval s Marikou Gombitovou.

Podľa slov Erika majú jeho diela veľké posolstvo, hlavne pre mladých ľudí. “Je to pamiatka v modernom šate na týchto skvelých ľudí, hercov a spevákov, na ich počesť,” dodal Košičan. Okrem osobností tu Erik vytvoril aj maľbu anjelských krídiel, pri ktorých sa ľudia môžu odfotiť a mať pocit nebeskej bytosti. Podľa umelca jeho diela vydržia desiatky rokov. “Počasie alebo poveternostné podmienky ich nepoškodia, nemajú na to vplyv. Drvivej väčšine ľudí sa to páči a mám na to pozitívne reakcie. Som si istý, že nikto mi to nepremaľuje, toho sa neobávam. Mám tu medzi domácimi sprejermi meno a vzájomne sa rešpektujeme,” zakončil Erik.