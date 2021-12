Košičania dostali polmiliónový vianočný darček: Mobilná ľadová plocha v Mestskom parku je novým zimným lákadlom

Obyvatelia mesta sú z nečakaného prekvapenia nadšení! V nádhernom prostredí historického Mestského parku sa v druhej polovici otvorila mobilná ľadová plocha. Mesto na jeho vybudovanie vynaložilo vyše 520-tisíc eur.

Klzisko s dĺžkou 40 a šírkou 20 metrov bude pre verejnosť dostupné bezplatne až do marca. Vstup na ľadovú plochu bude limitovaný na maximálne 33 korčuliarov a bude sa riadiť v režime OP. Na spustenie vianočného prekvapenia potrebovalo mesto Košice aj súhlas hygienikov. Ako uviedol magistrát, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach odobril žiadosť mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) o prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy v košickom Mestskom parku. Na ľadovej ploche však platia isté obmedzenia. “V jednom čase môže na klzisku korčuľovať maximálne 33 záujemcov. TEHO ako prevádzkovateľ klziska musí zabezpečiť minimálne dvojmetrové rozostupy osôb, ktoré tam čakajú v radoch a zároveň dohliadnuť na to, aby počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich na ľadovej ploche neprekročil platnú kapacitu,” uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian.

Mesto vynaložilo na vybudovanie mobilnej ľadovej plochy 522-tisíc eur. “Pre verejnosť bude k dispozícii bezplatne každý deň až do marca od 9.00 do 20.30 hod. Technická prestávka by mala byť každý utorok predpoludním. Zároveň vždy po hodine prevádzky by mala byť krátka prestávka, počas ktorej by došlo k úprave ľadu rolbou,” doplnil hovorca. Klzisko môže byť v prevádzke dovtedy, pokiaľ maximálne vonkajšia teplota nepresiahne 10 stupňov. “Snahou mesta je, aby počas školského roka bolo klzisko v predpoludňajších hodinách k dispozícii aj žiakom základných škôl počas hodín ich telesnej výchovy,” dodal Fabian.



Martin (9), Košice

“Veľmi sa mi páči klzisko, tešil som sa, že sa môžem pokorčuľovať. Najprv som nevedel, čo sa tu robí, keď som tu šiel s babkou a dedom. Teraz som tu a vidím, že je tu klzisko a je tu super. Najlepšie je, že je zadarmo a máme tu veľa miesta.”

Eva (42), advokátka, Simon (11), Košice

“Skutočne veľmi málo sa v tejto dobe podporuje šport, pre deti, aj pre nás dospelých, každá jedna príležitosť je skutočne len pozitívna. Vlani sme sa chodili korčuľovať na Mlynský náhon, ale tu sa môžeme kedykoľvek, nemusia byť vonku tuhé mrazy. Takýto vianočný darček sa nám veľmi páči.”

Ivana (22), vysokoškoláčka, Dominik (22), vysokoškolák, Košice

“Je to super, nečakali sme, ani že bude voľné miesto a že sa tu všetci nahrnú. Niečo takéto nám naozaj chýbalo v centre mesta. Inač sme museli čakať, kým zamrzne Hornád, aby sme sa mohli pokorčuľovať. To, že je kvôli opatreniam obmedzený počet ľudí, je podľa nás dobré, aspoň nie je na ploche toľko ľudí a môžu sa aj reálne korčuľovať.”