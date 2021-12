Dvaja hasiči zo Žiliny robia svet krajším: Charitatívna dražba pre nemocnicu! Tam ich dobré skutky ani zďaleka nekončia

Neboja sa zápasiť s ohňom a ukázali, že majú veľké srdcia! Dvaja hasiči zo Žiliny robia charitatívnu dražbu, aby pomohli nemocnici i rodinám v núdzi. Všetko začalo pre piatimi rokmi, kedy Tomáš (34) urobil zbierku hračiek pre detské oddelenie. Milana (48) to tak dojalo, že vymyslel dražbu, dnes si už bez toho rok nevedia ani predstaviť.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Silní chlapi, ktorí majú srdcia na správnych miestach! To určite platí pre dvoch hasičov zo Žiliny Milana Smetanu a Tomáša Remeneca. Robia to, o čom sa iným ani nesníva. Zorganizovali charitatívnu dražbu na pomoc nemocnici a rodinám v núdzi. „Pred piatimi rokmi urobil Tomáš zbierku hračiek, ktoré daroval detskému oddeleniu. To ma dojalo, a tak som mu povedal, že by sme mohli urobiť niečo ako dražbu a peniaze potom venovať z nej ďalej. Jeho sestra krásne maľuje, navrhol som jej, či by nenamaľovala obraz s hasičskou tématikou. Pridala sa aj kolegyňa, ktorú voláme babka Milka. Uháčkovala krásne ozdoby,“ hovorí o nápade Milan.

Ani netušili, že ich to bude sprevádzať každý rok. Chceli pomôcť aj rodinám v núdzi, ale ťažko bolo vybrať jednu. „Peniaze rozdelíme a časť venujeme nadácii, ktorá sa tým zaoberá. Vieme, že sa peniažky dostanú na správne miesto,“ približuje Tomáš. „Nečakali sme na začiatku nejaký veľký úspech. Jednoducho sme chceli pomôcť a dať nemocnici nejaké peniaze. Boli sme a stále sme vďační za každé euro,“ dodáva Milan so zápalom. Ten už je tento rok vo výsluhovom dôchodku v hodnosti kapitán. Tomáš stále slúži, má hodnosť podporúčik.

„Aj tento rok rozdelíme peniaze na dve časti. Polovica pôjde nadácii, ktorá nakúpi potraviny rodinám v núdzi. Druhá časť poputuje novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Žiline. Minulý rok sa nám podarilo vyzbierať 1 100 eur, tento rok viac ľudí darovalo veci do dražby, tak uvidíme,“ vysvetľuje Milan.