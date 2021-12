Jedinečný vynález Mareka a Ladislava zapadá prachom: Náš rožkomat mohol pomôcť počas pandémie!

Vymyslel jedinečný kúsok! Vynález Mareka (35) a Ladislava (49) mal ambíciu zmeniť spôsob nakupovania obľúbeného pečiva. Od vzniku prvej myšlienky tzv. rožkomatu ubehlo už takmer 10 rokov.

Novinku si ľudia prvýkrát vyskúšali v roku 2014. Po prvotnom pozitívnom ohlase ľudí, ale aj firiem sa nakoniec stroj do obchodov nedostal a záujem o inováciu upadol. Počas pandémie by bol pritom skvelým pomocníkom. Marek Vician (35) a Ladislav Petráš (49) chceli vymyslieť zariadenie, ktoré by v potravinách stlačením gombíka zákazníkovi nadávkovalo potrebný počet rožkov a zabalilo ich do igelitového vrecka. „Cieľom bola hygiena, zvýšenie úrovne nakupovania a v neposlednom rade úspora miesta predajnej plochy,“ spomína Vician.

Vytvorili mechanizmus, pri ktorom zistili, že vďaka odstredivej sile dokážu pečivo pekne usmerniť. Riešili aj patent a prototyp. Ten prvý úspešne otestovali v prevádzke košického hypermarketu. Ako hovorí, všetko nabralo rýchly spád a začali ich oslovovať výrobcovia z Ruska, Nemecka či Česka. Dnes však prístroje v obchodoch nevidno. Od vynálezcov chceli záujemcovia patent aj odkúpiť, no Vician bol proti.

„Nalepilo sa na nás niekoľko firiem a každá z nich hodnotu zariadenia predražila, tiež meškali s dodávkou. Vlna, keď sa očakávalo zariadenie určené na predaj, opadla, ľudia na pozíciách sa pomenili a zmeškaný termín spôsobil, že sme prišli o kontrakty,“ priznal s tým, že problémom pre nich bola aj malosériová výroba. Dnes má patent v šuflíku, vraví však, že v tomto období, keď sa kladie zvýšená pozornosť na zvyšovanie hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou, by ich vynález mohol nájsť svoje miesto.