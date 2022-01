Kvety z Polonín zvečňujú v šperkoch: O motýliky slovenského manželského páru prejavili záujem aj za veľkou mlákou

Krásu, krehkosť a farebnosť kvetov z regiónu Polonín zvečňujú zalievaním do epoxidovej živice v podobe šperkov manželia Dunajovci zo Sniny.

Aby sa im to darilo podľa predstáv, okrem praktického skúšania si museli mnohé "triky" i naštudovať. O ich motýliky prejavili záujem už aj v Spojených štátoch amerických. Inšpiráciu na tvorbu šperkov z kvetov získala Františka Dunajová na sociálnej sieti. "Odmalička som bola kreatívny človek, rada som maľovala, neskôr sa k tomu pridala záľuba v pestovaní kvetov, a keď som to uvidela na internete, vedela som, že to je to, čo by ma bavilo," ozrejmila. Kým sa jej podarilo zvečniť krásu prevažne z vlastnej záhrady, musela sa naučiť nielen to, ako správne narábať s epoxidovou živicou, ale i vhodnú techniku sušenia kvetov.

V súčasnosti už do šperkov dokáže zaliať i machy, či dokonca malé hríbiky. Samotná výroba jednotlivých ozdôb jej trvá niekoľko dní, ale aj týždeň. Na motýliky si navyše musí urobiť sama i formu. Ako doplnila, manžel Peter jej pomáha najmä s leštením a brúsením. Od jari tiež spolu vyrábajú nástenné hodiny z čisto prírodných materiálov. "Robíme sadrové odliatky rastlín a ďalších prírodných materiálov a odtláčame to do hrnčiarskej hliny, potom to zalievame sadrou a nalepíme na drevený kruhový podklad," doplnila.