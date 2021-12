Primár Kulkovský s kolegom radia covidovým pacientom: Toto môže pomôcť v počiatočnej fáze ochorenia

Primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici na sociálnej sieti zverejnil radu jeho kolegu, ktorá môže pomôcť mnohým pacientom v počiatočnom štádiu covidu.

Primár Kulkovský často píše o téme covidu a po jeho rady si na sociálne siete chodia mnohí Slováci. Ako napísal najnovšie, vždy je lepšie, ak svoj názor na veľmi špecifické témy poskytne špecialista v danej oblasti. K téme, o ktorej sa hovorí najmä v prostredí nemocníc a v spojitosti s veľmi ťažkým priebehom ochorenia Covid-19, sa vyjadril anestéziológ. Ide o polohovanie pacientov. “Chcel by som dať jednu praktickú lekársku radu ľuďom, ktorí ochoreli na covid a sú v prvej fáze ochorenia, vo svojich domovoch. Ide o súčasť domácej liečby, na ktorú sa často nemyslí - AKTÍVNE POLOHOVANIE," cituje kolegu Kulkovský.

"Takmer všetkým pacientom ležiacim na covid oddelení s covid zápalom pľúc pomáha za účelom zlepšenia okysličenia krvi POLOHA V ĽAHU NA BRUCHU (prípadne ak sa nedá ležať na bruchu, tak aspoň NA BOKU). Po otočení na brucho mnohí pacienti pocítia určitú úľavu v dýchaní prakticky ihneď, kým iní majú spočiatku pocit zhoršenia, no my ich povzbudíme, aby chvíľu vydržali a do 15-30 minút dochádza takmer u každého z nich k menšej či väčšej úľave v dýchaní," pokračuje a vymenúva, v čom pomáha tento krok.

"U pacientov, ktorí sú v domácej liečbe, vo včasnej fáze ochorenia covid, a to hneď od 1. dňa, kedy sa vírus už šíri v dýchacích cestách, ale zatiaľ sa ešte nedostal do pľúc, môže byť AKTÍVNE POLOHOVANIE efektívnou súčasťou domácej liečby popri liekoch, vitamínoch a príjme tekutín, v snahe o čo najlepšie okysličenie krvi a celého organizmu a tým i čo najmiernejší priebeh ochorenia," dodáva odborník. (Celý príspevok nájdete v našej galérii.)

Podľa anestéziológa stále rovnako platí, že v prípade, ak už dochádza k zhoršovaniu ťažkostí s dýchaním, je potrebné včas vyhľadať odbornú zdravotnícku pomoc.