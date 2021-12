Dopravný policajt Ján urobil veľké gesto: Maketa dreveného kostolíka pomôže kolegovi v tiesni

Príklad hodný nasledovania. Svidnícky dopravný policajt Ján Biroš (47) sa rozhodol pomôcť svojmu bývalému kolegovi z uniformy Jaroslavovi Mikitkovi (48), ktorý sa zotavuje z náhlej cievnej príhody.

Dopravák zhotovil zmenšeninu dreveného kostolíka, ktorý dal do dražby. Výťažok je určený na rehabilitácie bývalého člena justičnej stráže. Ján Biroš je študentom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty a dostal za úlohu zhotoviť niečo pútavé z regiónu, kde žije. Povedal si, že makety drevených kostolíkov zapísaných v Zozname UNESCO budú to pravé. “Najskôr som vytvoril maketu kostolíka v Bodružali a nedávno sa mi podarilo dokončiť maketu chrámu v Ladomírovej. Napadlo mi, že by mohol poslúžiť dobrej veci. Spojil som sa so svidníckou poslankyňou katkou Sivákovou a vymysleli sme dražbu pre J.Mikitku,” vysvetlil príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku.

Prvý kostolík je umiestnený v škole a druhý vo výklade Turistického informačného strediska vo Svidníku, aby si ho mohol každý obzrieť. Jaroslav Mikitka aj jeho najbližší sú za túto veľkorysosť veľmi vďační. Ich život sa radikálne zmenil v novembri 2015. Muž v plnej sile vtedy odviezol syna na kontrolu do nemocnice k lekárovi a vrátil sa do práce. Tam mu prišlo mu nevoľno. Záchranári ho previezli do svidníckej nemocnice. Výsledok vyšetrenia bol krutý - náhla mozgová cievna príhoda. Ochrnula mu celá pravá strana tela - ruka, noha, nebol schopný reči, pohybu. Prevoz na špecializované pracovisko zamietli. Prvých sedem dní nereagoval na akúkoľvek liečbu. Nastal silný opuch mozgu, lekári najbližším oznámili, nech sa pripravia na to najhoršie.

„Nebude chodiť, nebude rozprávať, ak vôbec prežije,“ oznámili zdravotníci manželke J. Mikitku. Tá na tieto slová nikdy nezabudne. Rodina sa však rozhodla bojovať. Ale, aby sa pacient vôbec mohol dostať do národného centra v Kováčovej, museli vo svidníckej nemocnici dokázať takmer zázrak. Podmienkou bolo, že musí stáť na nohách. Dva a pol mesiaca sa učil len sedieť... Nasledovalo množstvo procedúr a rehabilitácií. Stav Jaroslava sa zlepšil, ale cvičiť musí neustále. Len dvojtýždňový pobyt v Piešťanoch však stojí 4000€. Mikitkovci občas radšej ani nejedli večeru, aby si mohli dovoliť hodinu cvičenia naviac. Stav sa našťastie zlepšuje, ale ešte to chce veľa práce. Pomôcť má aj dražba, ktorá sa do nedele 12.12. do 15.00 koná na stránke Kataríny Sivákovej.

“Mrzí ma, že vláda rozdávala peniaze na pandemické lotérie namiesto toho, aby pomoc namierila adresne. Potom sa pre ľudí, ktorí peniaze naozaj potrebujú, musia organizovať zbierky a dražby. Ale keďže je to tak, jednu dražbu som sa rozhodla zorganizovať. Spoločne dúfame, že financie J.Mikitkovi pomôžu,” povedala organizátora dražby a svidnícka poslankyňa Katarína Siváková (43).