Lesníci opäť upozorňujú Slovákov: Prikrmovanie divej zveri pretrváva, potom sa deje toto

Lesníci zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) v týchto dňoch odchytili jelenice, ktoré v dôsledku prikrmovania návštevníkmi stratili plachosť. Prevezú ich do českých lesov.

"V tatranských osadách sa stále nájdu osoby, ktorým sa pohľad na pasúcu sa zver zdá taký pekný, až sa nezdráhajú ju prikrmovať, a tak narúšať prirodzený život štvornohých susedov. A to napriek apelom z radov lesníkov či predstaviteľov samosprávy, že maškrty na podnose idú ruka v ruke so stratou prirodzenej plachosti zvierat. O tom by vedeli rozprávať najmä domáci obyvatelia," upozorňujú lesníci.

Odchyt synantropných jeleníc v intraviláne mesta Vysoké Tatry nebol podľa nich jednoduchý, nakoniec sa však podarilo uspať dve aj s jelenčaťom v Tatranskej Lomnici a jednu neďaleko bytovky v Hornom Smokovci. "Keď odchytávame predpokladané matky, ktoré tu stále prinášajú mladé a sú zvyknuté na človeka, postupne odstraňujeme roky sa vlečúci problém," vysvetľuje zoológ ŠL TANAP Jozef Hybler. Ešte stále sa podľa neho po tatranských osadách prechádza do 20 jeleňov a jeleníc s úplnou alebo čiastočnou zmenou plachosti, ktoré si popri pohodlnejšom stravovaní rýchlo zvykli pri ľudských obydliach aj na pokoj od šeliem.