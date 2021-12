Nutrie v Skačanoch sú každoročnou atrakciou, ochranár varuje: Čo spôsobuje ich kŕmenie?!

Nutrie v rybníku v Skačanoch (okres Partizánske) považujú ľudia za atrakciu. Chodia si ich fotiť a kŕmiť. Ochranár Marek Měrka zo Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Prievidzi však pripomenul, že ide o invázny druh, ktorý môže spôsobiť v prírode problémy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tie pre správanie sa návštevníkov eviduje i samotná obec. "Keďže je nutria inváznym druhom, môže nastať jej premnoženie a môže vytláčať pôvodné druhy zvierat. To je veľká škoda, keďže každý štát si chce zachovať pôvodné zverstvo a rastlinstvo," podotkol Měrka. Ochranár si podľa svojich slov uvedomuje, že pre ľudí je fotenie s neplachými zvieratami atraktívne, no musia si uvedomiť i riziká. "Tým, že nutrie kŕmia, možno i prekrmujú, ostávajú tam zvyšky jedál, čo môže mať za následok rôzne choroby, zvyškami sa pritom môžu kŕmiť i iné hlodavce," upozornil a vyzval ľudí pri kŕmení nutrií na opatrnosť.

Problémy v súvislosti s nutriami eviduje i samotná obec, týkajú sa však najmä ľudí, ktorí si ich chodia fotiť a kŕmiť, priblížil starosta Juraj Kližan. "Ľudia tam nechávajú neporiadok. Chodia tam autami, rozryjú cesty pre poľnohospodárov. Osadili sme tam odpadkové koše i informačnú tabuľu, aby tam dodržiavali poriadok. Je pravda, že problémy spôsobujú i tieto zvieratá, poškodzujú brehy, podrývajú ich, robia si tam nory. Brehy nášho rybníka tak nemusia byť stabilné," ozrejmil Kližan.

Samospráva eviduje, že na rybníku dochádza k prirodzenej regulácii. "Dravšie zveri, ako napríklad líšky, mladé nutrie pochytajú. Momentálne neviem, koľko ich tam je. Ide nám však o to, aby sa nešírili ďalej," dodal starosta. Otázkou budúcnosti nutrií by sa podľa ochranára mali zaoberať kompetentní, sám nie je podľa svojich slov za radikálne riešenie v podobe ich odstránenia. "Cesta by sa mohla začať práve u ľudí, ktorí tam nutrie prikrmujú alebo kŕmia," dodal Měrka.

Nutria vodná/riečna prenikla do voľnej prírody z chovu na farmách. Do Európy ju doviezli ako chovný druh na kožušinu a veľmi chutné mäso začiatkom 20. storočia. Na Slovensku sa s ňou verejnosť môže stretnúť predovšetkým v centrálnej časti Žitného ostrova. Živí sa predovšetkým rastlinnou potravou v okolí vodných plôch, väčšie množstvo jedincov dokáže spásť pobrežnú vegetáciu a rozhrabať brehy, čím prispieva k erózii, najmä na sypaných hrádzach, upozornili odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR.